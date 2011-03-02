تهیه و تدوین نقشه عشایر فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرهاد سجادی دومین جلسه شورای عشایر استان فارس بر ضرورت تهیه و تدوین نقشه جامعه عشایر استان تاکید کرد و گفت: تمامی فعالیتهای روزمره جامعه عشایری باید در نقشه استان فارس نمایان و قابل مشاهده و دسترسی باشد.

وی اظهار داشت: جدیدترین تجارب برنامه ریزی در حوزه های کلان کشوری و منطقه ای که بر اساس جدیدترین مدلهای توسعه در کشورهای مختلف و اشتباهاتی که در زندگیهای امروزی به وجود آمده نشان از تعادل بین زیستهای مختلف اجتماعی دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس به وجود سه نوع زیست مختلف شهری، روستایی و عشایری در کشور اشاره و تصریح کرد: امروزه مدلهای توسعه متداول و رایج در دنیا، توسعه را کنار گذاشتن دنیای سنتی با همه نمادها و فرهنگها و اقتصادهایش می داند که منجر به توسعه نامتوازن صنعتی در دنیای امروز شده است.



وی توسعه همه جانبه را یک ضرورت لازم و اصولی بر شمرد و افزود: ایجاد زیست شهری و حذف زیستهای دیگر به نفع مابقی زیستها سیاست کاملا اشتباهی بوده است که می طلبد در برنامه ریزیها به گونه ای عمل کنیم که همه زیستها با هم دیده شوند.

سجادی با یبان اینکه در توسعه حذفی، مردم و زیستها هیچ جایگاهی ندارند، گفت: نیاز به یک نگاه متوازن، انسانی، با حفظ همه هویت های قومی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی در کشور ضروری است.

وی تصریح کرد: هر نگاهی که منجر به حذف زندگی عشایری به نفع زندگی شهری شود، نگاه شکست خورده ای است.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس ایل راه ها را موضوعی اساسی در زندگی عشایری دانست و گفت: به دلیل بی برنامگی برخی مدیران در گذشته، مشکل ایل راه ها کماکان معضل اساسی عشایر استان فارس است.

وی با اشاره به ثبت، بازسازی و ترمیم ایل راه ها در برخی کشورها که سبب افزایش آمار توریست به منظور مشاهده کوچ عشایر شده است، تصریح کرد: عشایر در طول تاریخ منشا خدمات ارزنده ای برای ایران بوده اند.

سجادی با تاکید بر این موضوع که همگان به نقش و مقاومتهای عشایر در برابر استعمار به خصوص در دوران دفاع مقدس واقفند، گفت: عشایر غیور استان فارس باید خودشان در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به خود مشارکت فعال و تصمیم گیری کنند و مانع از ادامه نابودی زیستگاه های تاریخی و فرهنگی عشایر که در طول تاریخ گذشته ایران وجود داشته است، شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس از تشکیل کمیته ای در دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با حضور دستگاه های مربوطه به منظور پیگیری مشکلات عشایر فارس خبر داد و خاطرنشان کرد: شناسایی و ثبت نقاط مناسب و ایده آل جهت اختصاص به ایل راه های استان فارس از مهمترین وظایف این کمیته است که در یک پروسه زمانی شش ماهه و حداکثر تا شهریور ماه 1390 باید صورت گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تهیه و تدوین تقویم زیست عشایری نیز تاکید کرد و افزود: تقویم زیست عشایر از مهمترین ابزارهایی است که سبب کاهش هزینه های حاشیه ای و جانبی از جمله امنیت کوچ عشایر می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس واگذاری امنیت کوچ عشایر به بسیج عشایری را یکی دیگر از راهکارهایی که منجر به مشارکت حداکثری عشایر در برقراری امنیت و انتظامات جوامع مورد هدف عشایری می شود دانست و تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مدیریت کوچ بهاره و پائیزه عشایر در شهرستانهای استان فارس بر عهده فرمانداران است.

سجادی با تاکید بر اینکه رونمایی از نقشه جامع ایل راه های استان فارس می تواند مهترین هدیه و یادگاری مدیران به جامعه عشایری استان فارس باشد اظهار داشت: مشخص و ثبت شدن ایل راه ها، گام اساسی و موثر در جهت کاهش مشکلات عشایر استان فارس است.

وی افزود: پس از مشخص شدن و ثبت نهایی ایل راه های استان فارس می توان با در نظر گرفتن ملاحظات مورد نیاز از جمله ایجاد ایستگاه هایی در طول مسیر ایل راه ها، خدمات رسانی مناسب تری به عشایر غیور استان فارس ارائه داد.