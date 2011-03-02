5 عضو تیم المپیاد جهانی تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره گلبانگ سرود با نام ترنم بهار پانزدهم اسفند ماه جاری در تالار وزارت کشور برگزار می شود.

حمید عسگری دبیر این جشنواره گفت: جشنواره امسال از حیث سرودهای ارائه شده در آستانه شروع بهار و نیز ایجاد حس شادابی و طراوت در بین شرکت کنندگان، جشنواره ترنم بهار نامیده شده است.

وی ویژگیهای جشنواره دهم را اجرای سرودهای جدید، اجرای مشترک گروهها، اجراهای گروه کر اردیبهشت، تجلیل از استاد محمدرضا علیقلی و اجرای موسیقی سنتی برشمرد.

این جشنواره همه ساله با حضور مرحوم مهندس عبدالباقی فرزند علامه طباطبایی برگزار می شد و مسئولان برگزاری جشنواره امیدوارند امسال فرزندان ایشان با حضور خود، جای خالی مرحوم عبدالباقی را پر کنند.

جشنواره سرود دانش آموزی گلبانگ سرود دیرپاترین و بزرگترین جشنواره سرود غیر دولتی است و همه ساله گروههای سرود دانش آموزی به سرپرستی اساتید صاحب نام سرود از جمله محمود آقامحمدی، حسین ذوالفقاری و حاج حسین هوشیار، اقدام به اجرای سروده های شعرای معروف مانند مولانا، استاد شهریار، سهراب سپهری، قیصر امین پور ، سهیل محمودی و... می کنند.

تاکنون سرودهای برتر آهنگسازان صاحب نامی همچون استاد روح الله خالقی، استاد محمدرضا علیقلی، سعید انصاری، فردین خلعتبری، امیربکان، سید جواد هاشمی و هوشنگ کامکار در این جشنواره ها اجرا شده است.

در حاشیه این جشنواره با حضور علیرضا دبیر، عضو شورای شهر تهران، از 5 تن از اعضای تیم المپیاد جهانی کشور که در سال 89 موفق به کسب مدال جهانی شده اند و دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی هستند، تقدیر به عمل خواهد آمد.