طولانی ترین پل عابر جهان در مشگین شهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فتح آقا محمداوغلی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی این طرح در مشگین شهر با اشاره به تامین اعتبارات لازم اظهار داشت: عملیات اجرایی این پل بزودی آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: این پل با 350 متر طول و 100 متر ارتفاع طولانی ترین پل عابر جهان بوده که با 30 میلیارد ریال اعتبار احداث می شود.

فرماندار مشگین شهر افزود: هم اکنون بخشی از پایه های این پل احداث شده و بنا بر اظهارات سرمایه گذار طرح، فاز اول آن تا پایان سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

وی اجرای این طرح را در منطقه نمونه گرشگری "خیاو" تا "گیردولی" موجب تحول شهرستان مشگین شهر عنوان کرد و ابراز داشت: این طرح از مصوبات مهم گردشگری هیئت دولت در منطقه شمال غرب کشور است.

محمداوغلی احداث هتل، شهربازی، پیست اسکی، سوئیتهای اقامتی، آبدرمانی و تله سیژ در دو طرف رودخانه خیاوچای را از برنامه های مهم این طرح در فازهای بعدی برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور تسریع در عملیات اجرایی این پل و منطقه نمونه گردشگری، مشکل تملک زمین و ایجاد زیرساختهای لازم از قبیل احداث جاده دسترسی و برق رسانی برطرف شده است.