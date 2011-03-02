  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

استاندارد حرف نخست را در زمینه صادرات می زند

استاندارد حرف نخست را در زمینه صادرات می زند

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: استاندارد به عنوان یک عامل مهم حرف نخست را در زمینه صادرات می زند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد استان که با حضور مهندس نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد، گفت: استاندارد معیار، رعایت قوانین طبیعت است

وی اظهار داشت: موضوع استاندارد فارغ از الزامات و ضوابط اداری آن، دارای یک مبنا اعتقادی و فرهنگ دینی است.

وی افزود: هرآنچه خداوند خلق کرده دارای قدر و اندازه است و رعایت اندازه که همان استاندارد می باشد، نظام خلقت و روابط را متعادل می کند.

وی تصریح کرد: رعایت اصول استاندارد، منطبق بر ریلی است که خداوند برای پرهیز از افراط و تفریط قرار داده است.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه رعایت استانداردها باید به یک باور عمومی تبدیل شود، گفت: بستر سازی مناسب برای ارتقاء و رشد کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی یکی از وظایف این مؤسسه است که باید به آن اهتمام جدی داشته باشد.

اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: فعال کردن و راه اندازی ساختمان استاندارد در شهرستان مهران، می تواند به کیفی تر کردن صادرات استان از مرز بین المللی مهران منجر شود.

وی افزود: خروجی کالاها و صادرات از فیلتر نظارتی استاندارد می تواند امنیت بازار هدف ما را تأمین کند.

این مسئول اظهار داشت: در زمینه صادرات در بخشهای بسته بندی و تبلیغات کالاها رعایت استاندارد ضروری است و متولیان این مؤسسه باید رعایت اصول صدور کالاها را در همه بخشها رعایت کنند.

در ابتدا این دیدار مهندس نظام الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یک دستگاه فرابخشی است گفت: کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نمایند

وی افزود: هم اکنون سه هزار واحد تولیدی در کشور دارای علامت ملی استاندارد هستند.

کد مطلب 1265571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها