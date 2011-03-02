شکست تیم برانکو در نخستین گام/ سرزو اوزاکا ژاپن صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه G پیگیری شد که تیم "جئونبوک موتورز" کره‌جنوبی با نتیجه یک بر صفر از سد "شاندونگ لیوننگ" چین گذشت.

در این بازی که در ورزشگاه جام جهانی جیجو برگزار شد، پارک جائه وون(59) تک گل تیم "جئونبوک موتورز" کره‌جنوبی را به ثمر رساند. هدایت تیم "شاندونگ لیوننگ" چین برعهده برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران است.

در پایان دیدارهای روز نخست گروه H تیم "سرزو اوزاکا" ژاپن با 3 امتیاز(2 زده، یک خورده) صدرنشین شد و تیم "جئونبوک موتورز" کره‌جنوبی با 3 امتیاز(یک زده، یک خورده) در رده دوم قرار گرفت. "آرما مالانگ" اندونزی و "شاندونگ لیوننگ" چین رده‌‎های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.

- برنامه ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه H:

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ‌کو هنگ کنگ