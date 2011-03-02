بیداری مردمی که انکار می شدند/ آمریکا در دنیای فردا دیگر برتر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشریه "دی سایت" در تحلیلی این پرسش را مطرح کرد که چه کسی در اصل نفوذ و قدرت بیشتری در دنیای فردا خواهد داشت.

نویسنده در ادامه نوشت : وقتی که ما به یکی از برجهای درخشان سازمان ملل متحد در نیویورک قدم می گذاریم می فهمیم که هیچ مسئله ای در دنیا نیست که قانونی در این سازمان برای آن تصویب نشده باشد. شورای حقوق بشر و شورای امنیت، بخشهایی برای پیشرفتهای اجتماعی، موسسات صلح، بخشی برای مسائل زنان و برنامه های زیست محیطی و یک سازمان سلامت جهانی.

اما چگونه یک سازمانی که تا به حال برای کشورهایی با مرزهای معین تصمیم گیری می کرده است در آینده مسائل یک دنیای بدون مرز را حل خواهد کرد. آیا تروریسم یک مسئله سیاسی است یا اقتصادی یا هر دو؟ چه کسی باید این مسائل را حل کند؟

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : دیگر در آینده هیچ پارلمان جهانی و هیچ جایگاهی برای برتری قدرت آمریکایی وجود نخواهد داشت و به جای آن یک دنیای از هم گسیخته که دیگر کسی نمی تواند به تنهایی بر آن حکومت کند یک جهان چند قطبی در پیش روی ما است همه این حقایق نشان می دهد که یک قرون وسطای جدید در پیش روی ما قراردارد.

هزار سال بود که دنیا به دو قسمت غرب و شرق تقسیم شده بود. البته تیره ترین دوران اروپا دورانی بود که در آن چین و هند به بالاترین شکوفایی دست یافتند و اسلام به درخشش بالایی رسید. در قرون وسطی اروپاییها و چینی ها و ملتهای بین این دو در اولین سیستم بین المللی تاریخ مناسبات مستمر و مستقیمی با یکدیگر داشتند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : تشکیل یک قرون وسطی پست مدرن و یک دنیای بدون یک قدرت غالب و صاحب نفوذ نیز به عنوان ویژگی بارز دوران بعد از جنگ سرد در اذهان باقی مانده است.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب اظهار داشت: امروز همانهایی که از هیچ حق اظهار نظری برخوردار نبودند یا کاملا کنار زده شده بودند برای اولین بار آگاه شده اند و تغییرات اساسی را درخواست می کنند. آنها یک فشار مستمر را برای تغییرات بر سازمانهای بین المللی وارد خواهند کرد. حکومتها و سازمانهای بین المللی که روابط خود با ملتها را از دست داده بودند حالا فشار همان گروههایی را که می خواهند خود درباره علایق خود تصمیم گیری کنند، احساس می کنند.

اینها کسانی نیستند جز اتحادیه های کارگری در آمریکای لاتین ، طبقه های پایین در جهان عرب و خاورمیانه وگروههای مردمی در هند و چین . در این میان بوروکراتهای بین المللی باید انتظار هیچ چیز غیر از یک انقلاب تکنولوژی علیه تصمیماتشان را نداشته باشند . شاید زمانی آنها نیز (همانند همین گروههایی که آنها را در نظر نمی گرفتند) انکار شوند.

