به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مریم آریان شاعر کرجی و کارشناس شعر حوزه هنری استان البرز برگزیده بخش کلاسیک پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر شد.

در پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از مجموع 40 هزار اثر رسیده از 1289 شاعر کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره شعر فجر و پس از اتمام مراحل داوری، 13 نفر حائز رتبه برتر در بخش های چهارگانه "کلاسیک و سنتی"، "سپید و نیمایی"، "کودک و نوجوان" و "ترانه و تصنیف" شناخته شدند.

مریم آریان، کارشناس ادبیات و مدرس حوزه هنری استان البرز، با اولین مجموعه شعر خود به نام «یک چندم از من» که در قالب غزل سروده شده است در این جشنواره حضور یافت و توانست در بخش کلاسیک حائز رتبه دوم شود و هیئت داوران در این بخش اثری را حائز رتبه اول ندانست.

این شاعر توانا، سرودن شعر را از سال 1379 و زیر نظر اساتیدی چون مرحوم دکتر قیصر امین‌پور، دکتر محمدرضا ترکی، دکتر مظاهر مصفا و دکتر شفیعی کدکنی آغاز کرد و پس از 10 سال فعالیت و کسب افتخارات بسیار اولین مجموعه غزل خود را در سال 1389 با نام «یک چندم از من» به چاپ رساند که در مهرماه توسط حوزه هنری البرز رونمایی و معرفی شد.

اختتامیه پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبر فرزانه انقلاب، حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد، استاد مشفق‌کاشانی، استاد علی معلم و جمعی از شاعران ایرانی و خارجی شامگاه گذشته در تهران برگزار شد و حضور موفقیت آمیز شاعران کرجی در این مراسم حائز توجه بود.

گفتنی است این اولین حضور البرزیها در جشنواره شعر فجر در قالب راهیابی شاعران از سطح استان به مرحله نهایی این جشنواره است که حضوری ماندگار و افتخار آفرین را برای البرزنشینان رقم زد.