منطقه آزاد انزلی در گسترش همکاریها با کشورهای خزری موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد مهدی آخوندزاده مشاور ویژه رئیس جمهور در دریای خزر و معاون حقوقی و بین المللی وزیر امورخارجه بعداز ظهر چهارشنبه در بازدید از منطقه آزاد انزلی پس از برگزاری جلسه با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: با توجه به جایگاه منطقه آزاد انزلی در کریدور شمال - جنوب و انتخاب این منطقه به عنوان نقطه پایلوت طرح ملی ساماندهی و گسترش روابط ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و با هدف شناسایی ظرفیت های جدید برای توسعه این همکاری ها و مذاکره با مدیران منطقه آزاد انزلی و استان گیلان به این منطقه و استان سفر کردم.

وی همچنین بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی را یکی از طرح های عظیم ملی کشور ارزیابی کرد و درخصوص تحولات روی داده در این منطقه افزود: بعد از بازدید از پروژه های عمرانی، زیرساختی و ظرفیتهای تجاری ایجاد شده در این منطقه باید گفت که پیشرفتهای چشمگیری در منطقه آزاد انزلی روی داده پیشرفت های که می تواند تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و استان ایفا کند.

مشاور ویژه رئیس جمهور در دریای خزر و معاون حقوقی و بین المللی وزیر امورخارجه با بیان اینکه تمامی کشورهای حاشیه دریای در حال ایجاد ظرفیت های جدید ترانزیتی در بخشهای مختلف صنعت حمل و نقل خود هستند و ما نیز باید با توان مضاعف دراین مسیر گام برداریم، گفت: با توجه به اینکه دریای خزر دریای صلح و دوستی نامگذاری شده گسترش تعاملات فی مابین می تواند ظرفیت های همکاری های موجود را توسعه داده و دیدگاه های پنج کشور حاشیه این دریا را در حوزه های دیگر به یکدیگر نزدیک کند تا بتوانیم در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهم برسیم.

وی در پاسخ به سئوالی درخصوص وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: این مهم که دریای خزر همچنان دریای صلح و دوستی کشورهای حاشیه خود باشد برای ایران اولین و مهمترین موضوع در خصوص رژیم دریای خزر بوده و اینکه رژیم حقوقی دریای خزر باید مبتنی بر توافقنامه های دو طرف ایران و شوروی و براساس تفاهم پنج کشور این دریا تدوین شود، دومین اصل سیاست خارجی ایران در دریای خزر است.

آخوندزاده بیان داشت: در مسیر مذاکرات به گونه ای پیش می رویم که با توسعه همکاری های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر سهم عادلانه کشور خود را مبتنی بر قراردادهای سابق و توافق کشورها تأمین کنیم و در این مسیر تحت هیچ شرایطی از حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد.

مشاور رئیس جمهور در دریای خزر و معاون حقوقی و بین المللی وزیر امورخارجه بیان کرد: در شرایطی که بخش های مختلف جهان در ناآرامی غوطه ور است وجود امنیت و ثبات در دریای خزر به توسعه صلح و همکاری های منطقه کمک فراوان کرده و بستر مناسبی بری گسترش همکاری های فرامنطقه ای است و در این میان وجود منطقه آزاد انزلی و سایر توانمندی های اقتصادی و ترانزیتی در استان گیلان بستر بسیار مناسبی برای تحقق این هدف است.

در این بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، معاون اداری مالی استانداری گیلان،معاونان و مدیران منطقه آزاد انزلی و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند.