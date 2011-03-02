  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

جشنواره استانی نوروز خوانی در مازندران برگزار می شود

جشنواره استانی نوروز خوانی در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر از برگزاری جشنواره استانی نوروزخوانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر باباکوهی اشرفی گفت: جشنواره نوروز خوانی با حضور هنرمندان منطقه و استان در سطح شهر و روستا برگزار می شود.

وی درباره هدف از برگزاری این جشنواره اظهار داشت: به منظور حفظ و گسترش هویت تاریخی و سنتی ایران با بهره گیری از مولفه های هویت ایرانی، گویش ها و لهجه ها و آداب و رسوم فرهنگ بومی و محلی و سنت های قدیمی از اهداف ما در اجرای این جشنواره است.

رئیس ادراه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر، از ایجاد بانک اطلاعاتی هنرمندان خبر داد.

وی گفت: هدف از این کار شناساندن جایگاه هنرمندان است.

وی با بیان اینکه فراخوان عمومی این طرح انجام شده است اظهار داشت:همایش این طرح در روز 23 اسفند ساعت 15 در حسینه قتلگاه با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار می شود.

کد مطلب 1265577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها