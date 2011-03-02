سرپرست اداره محیط زیست سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خسرو افسری به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.



پیش از این مسئولیت اداره محیط زیست استان سیستان و بلوچستان بر عهده تورج همتی بود که به جای هرمز محمودی مسئولیت اداره محیط زیست استان خوزستان را به عهده گرفته است. محمودی نیز در حال حاضر رئیس ادراه محیط زیست مازندران است.