  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

62 پایگاه اطلاع رسانی نوروزی در کرمان ایجاد می شود

62 پایگاه اطلاع رسانی نوروزی در کرمان ایجاد می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی کرمان از راه اندازی 62 پایگاه اطلاع رسانی به مسافران نوروزی در کرمان خبر داد.

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از آمادگی استان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی خبر داد.

وی تصریح کرد: در استان کرمان برای راهنمایی و اطلاع رسانی مطلوب به مسافران 62 پایگاه اطلاع رسانی ایجاد می شود.

این مسئول افزود: در این پایگاههای افراد مطلع از میراث فرهنگی کرمان و اطلاعات مورد نیاز مسافران حضور دارند و اقلام تبلیغاتی و نقشه راهنما بین مسافران توزیع می شود.

ایرانمنش ادامه داد: از سوی دیگر گروههای ویژه بازرسی از اماکان اقامتی و مراکز مرتبط با گردشگری بازدید می کنند و نظارت کامل بر روی این اماکن وجود دارد.

وی گفت: در سال جاری سه اکیپ در این راستا ایجاد شده است.

سرپرست میراث فرهنگی کرمان ادامه داد: در ایام نوروز همچنین چندین نمایشگاه صنایع دستی در شهرستانهای مختلف کرمان برگزار می شود و اقلام صنایع دستی کرمان به گردشگران ارائه می شود.

کد مطلب 1265583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها