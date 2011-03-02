تحت تاثیر پوستر و سفالهای ایرانیان قرار گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، میشل ست بون، عکاس فرانسوی که در اولین دوره برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر نمایشگاه انفرادی از وی با موضوع عکسهای دوران انقلاب برگزار شده بود در نشست خبری امروز چهارشنبه گفت: من قبلا هم در ایران بودم ولی از سال 1979 تا الان به اینجا بازنگشته‌ام برای همین خیلی کنجکاو بودم که باردیگر مردم ایران را ببینم.

وی در مورد عکسهایی که در آن دوران گرفته بود افزود: عکسهایی که در آن سالها گرفتم نه تنها اتفاقات آن دوران بوده است بلکه برای من هم ماجراهایی داشت.

ست بون گفت که با دیدن آثار جشنواره تحت تاثیر قرار گرفته است و در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد عکاسی مجدد از ایران اظهار کرد: پروژه‌ای در این زمینه دارم. فکر می‌کنم ایران یکی از موضوعات جذاب برای عکاسی است و دوست دارم بار دیگر برگردم و از ایران عکاسی کنم. متاسفانه همیشه درک نادرستی از ایران در اروپا وجود داشته است. می‌خواهم در از بین بردن این سوتفاهمها کمک کنم.

وی در مورد آشنایی مردم فرانسه با هنر ایران ابراز کرد: در فرانسه هنر همه چیز نیست و تحت شعاع سیاست قرار گرفته است. فرانسویها تصورات درستی در مورد ایران ندارند و هنرمندان ایرانی را نمی‌شناسند. وقتی می‌خواستم به ایران بیایم اطرافیانم گفتند برای چه به این کشور سفر می‌کنی؟ من اعتقاد دارم باید عقاید مردم را با صحبت تغییر داد.

ست بون در ادامه نشست در مورد عکاسی خبری ایران گفت: بیشتر عکاسان خارجی بودند که حوادث انقلاب ثبت کردند ولی امروزه عکاسی ایران در سطح کشورهای دیگر شناخته شده و نشان از یک تغییر خیلی بزرگ است.

ولادمیر استانوفسکی، کارتونیست و گرافیست صربستانی نیز در بخش دیگری از این نشست با تشکر از مسئولان جشنواره برای دعوت وی به ایران ابراز کرد: من در دومین دوسالانه کاریکاتور برنده شدم و خانه کاریکاتور از من برای حضور در ایران دعوت کرد. خوشحالم که به اینجا آمده‌ام و اولین‌بار است که به قاره آسیا پا گذاشته‌ام.

وی با بیان اینکه مردم ایران سخاوتمند و مهمان‌نواز هستند به ذکر تجربه خود از تهران پرداخت: تهران خیلی شبیه بلگراد است فقط با پنج برابر وسعت و ترافیک بیشتر. من به دیدن چند موزه و مرکز فرهنگی رفتم که آثار ارائه شده در آنجا کیفیت بالایی داشتند.

این کارتونیست صربستانی نیز در تشریح وضعیت جشنواره تجسمی فجر تصریح کرد: کارتونیستهای ایرانی بین‌المللی هستند و کارهای کاریکاتور خیلی خوبی در این جشنواره دیدم اما بغیر از این بخش که با آن آشنا بودم خوشنویسی، پوستر و نگارگری ایرانیها خیلی رویم اثر گذاشتند.

وی در مورد خوشنویسی گفت: خطاطی شما یک نوع هنر است و باید آن را محافظت کنید چون از دوران گذشته خیلی خوب نگهداری شده و به شما رسیده است. شاهکارهای خیلی خوبی از هنرمندان ایرانی وجود دارد اما هنر ایران هنوز آنطور که باید و شاید شناخته نشده است.

استانوفسکی اظهار کرد که برای شناسایی درست هنر ایران قصد دارد بعد از بازگشت به ایران در یکی از مجلات صربستان مقاله‌ای منتشر کند و در این زمینه از یکی از دوستان خبرنگارش که در مورد ایران مقاله‌ای نوشته است کمک بگیرد.

وی در تشریح موقعیت هنر نوگرای ایران گفت: این هنر کیفیت خیلی بالایی دارد. کارتونیستهای ایرانی در نمایشگاههای بین‌المللی زیادی شرکت کرده‌اند و خیلی از آنها جایزه‌های زیادی بدست آورده‌اند. الان زمان آن فرارسیده است که در مورد هنرنوگرا در خوشنویسی و نگارگری صحبت کنیم.

اکسیم عبدالحمید، مدیر اداره هنرذهای زیبای سوریه و مجسمه‌ساز نیز با اشاره به اینکه بانی برگزاری سمپوزیومهای بین‌المللی مجسمه در این کشور است به آشنایی خود با هنرمندان ایرانی اشاره کرد: هنرمندان ایرانی زیادی را می‌شناسم. اولین هنرمند ایرانی را در سال 2008 دیدم که طاهر شیخ‌الحکمایی بود و در اولین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه دمشق شرکت کرد. آثار او بسیار عالی بودند و تمام مردم سوریه کارش را دوست داشتند.

وی در ارزیابی آثار جشنواره تجسمی فجر گفت: من این نمایشگاه را دوست دارم. سفالهای خیلی خوبی دیدم. علاوه‌ بر اینکه پوسترهایتان از طراحی و ایده عمیقی برخوردار بودند. به همین دلیل علاقمند هستم از هنرمندان ایرانی برای برگزاری سمپوزیوم دعوت کنم تا کارگاه خوشنویسی، سرامیک و نقاشی در دمشق برگزار کنند.

همچنین فرید عبدالرحیم العلی، رئیس اداره هنرهای اسلامی کویت در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: من از هفت سالگی خوشنویسی را شروع کردم و به خاطر نمایشگاههای متعدد، کتابها و اینترنت اطلاعات خوبی در این زمینه دارم. یکی از کتابهای من "الله" نام دارد که به 99 شکل مختلف این کلمه را نوشته‌ام و 10 سال قبل در نگارخانه لاله به نمایش گذاشتم. کتاب دیگرم طراحی نام پیامبر بود که شش سال طول کشید و 500 نوع طراحی مختلف از نام پیامبر را در آن انجام دادم.

وی ضمن اینکه آثار هنرمندان ایران را دارای یک نوع امضا دانست، در مورد آشنایی خود با هنرمندان ایرانی توضیح داد: ما ارتباط خوبی با هنرمندان شما داریم و سالی 6 الی 7 خطاط مثل جلیل رسولی، عباس اخوین و غلامحسین امیرخانی را به کویت دعوت می‌کنیم. ایران فرهنگ بسیار غنی دارد. ما از امیر فلسفی برای تدریس خطاطی نستعلیق و محمد هنرور برای تدریس تذهیب به کشورمان دعوت کرده‌ایم.

عبدالرحیم العلی در مورد کیفیت آثار ارائه شده در جشنواره گفت: آثار کیفیت خیلی بالایی داشتند و کارهای هوشمندانه‌ای دیدم. در این میان پوسترها و سفالها خیلی خوب بودند و می‌توانم بگویم ایران در طراحی پوستر مقام اول را دارد. من کتابهای زیادی از طراحان پوستر مشهور دنیا دیده‌ام که می‌توانم آنها را با پوستر ایرانیان مقایسه کنم.

وی در توصیف گرافیک ایران عنوان کرد: گرافیستهای ایرانی ایده‌های خیلی عمیق و جدیدی دارند. شما می‌توانید با قلب خود هنر آنها را ببینید. هنرمندان ایران یک پشتوانه قوی هنری و فرهنگی دارند و کتابهای زیادی در زمینه پوستر به زبان فارسی منتشر شده است.

عبدالرحیم العلی هنر نوگرای ایران را اینگونه تشریح کرد: می‌توانم بگویم در هر رویداد بین‌المللی یک هنرمند ایرانی جایزه برده و این نشاندهنده جایگاه فرهنگ و هنر این کشور است.