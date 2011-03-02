بودجه شهرداری کرج تا پایان اسفند ابلاغ می شود

علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: بودجه پیشنهادی شهرداری کرج برای سال آینده 645 میلیارد تومان بوده که به شورای شهر ارسال شده است.

وی افزود:‌ شورای شهر کرج در حال بررسی بودجه شهرداری است که پس از بررسی های لازم در بخشهای مختلف نقدی، تهاتری، سازمانها و سازمان قطار شهری به شهرداری ابلاغ می شود.

90 درصد بودجه شهرداری در سال 89 تحقق یافت

شهردار کرج در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه شهرداری در10 ماهه اول سال 89 تحقق یافت، خاطر نشان کرد: با تحقق بیش از 90 درصد از درآمدهای مصوب، شهرداری کلانشهر کرج رتبه اول را در میان کلانشهرهای کشور به خود اختصاص داد.

وی گفت: هم اکنون متمم بودجه شهرداری نیز در شورای شهر کرج در حال بررسی است که پیش بینی می شود علاوه بر جذب 90 درصد درآمد مصوب، به میزان 8 درصد یعنی 200 میلیارد ریال نیز افزایش داشته باشد.

این مسئول همچنین با بیان اینکه عوامل مختلفی در تحقق بودجه موثر است، یادآور شد: مناطقی مانند یک، سه، چهار، هفت، هشت و ناحیه ویژه کلاک جزء مناطقی بودند که علاوه بر درآمدهای پیش بینی شده توانستند درآمد مازادی نیز داشته باشند.

وی تصریح کرد: برخی از مناطق شهرداری کرج موفق به تحقق بودجه خود نشدند که به معنای کوتاهی درانجام وظایف نبوده است بلکه فاکتورهای دیگری در عدم تحقق درآمدها موثر هستند که امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده در سال آتی شاهد تحقق کامل بودجه شهرداری کرج باشیم.