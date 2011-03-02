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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

برپایی نمایشگاه کتاب تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ کتاب دارد

برپایی نمایشگاه کتاب تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ کتاب دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: برپایی نمایشگاه کتاب تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب ایلام افزود: خوشبختانه نمایشگاه کتاب امسال نسبت به نمایشگاههای سالهای گذشته از کیفیت مطلوبتری برخوردار است.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب با توجه به آنکه زمینه ساز دسترسی به کتاب و توسعه امر کتابخوانی است یک اقدام مهم و قابل توجه به شمار می آید.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام افزود: باید کتاب هایی در اختیار مردم و جوانان قرار گیرد که هدایتگر جامعه و ارزشهای انسانی باشد و در روایات و احادیث نیز بر این موضوع  و مقوله کتابخوانی و توجه به علم و دانش تاکید فراوان شده است.

نمایشگاه کتاب ایلام امروز بکار خود پایان داد.
 

کد مطلب 1265586

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