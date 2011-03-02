برپایی نمایشگاه کتاب تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ کتاب دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب ایلام افزود: خوشبختانه نمایشگاه کتاب امسال نسبت به نمایشگاههای سالهای گذشته از کیفیت مطلوبتری برخوردار است.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب با توجه به آنکه زمینه ساز دسترسی به کتاب و توسعه امر کتابخوانی است یک اقدام مهم و قابل توجه به شمار می آید.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام افزود: باید کتاب هایی در اختیار مردم و جوانان قرار گیرد که هدایتگر جامعه و ارزشهای انسانی باشد و در روایات و احادیث نیز بر این موضوع و مقوله کتابخوانی و توجه به علم و دانش تاکید فراوان شده است.

نمایشگاه کتاب ایلام امروز بکار خود پایان داد.

