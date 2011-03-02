ماندگارترین آثار معماری ایران در بناهای مذهبی جلوه گر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه، در یکصد و هشتمین نشست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: نظام مهندسی و معماری هر کشور بیانگر تمدن و فرهنگ آن کشور است و قضاوت مردم، زایران، گردشگران و بازدید کنندگان از هر کشوری در مرحله اول از سیستم نظام مهندسی آن است.

وی افزود: سبک معماری ایران از دیرباز زبانزد خاص و عام در دنیا بوده است و به جهت تلفیق آن با اسلام یکی از برجسته ترین سبک های معماری در جهان به شمار می رود.

استاندار خراسان رضوی گفت: ماندگارترین آثار معماری و تاریخی در کشور آثار معنوی و دینی است و این نشانگر تعهد دینی معماران بوده است.

صلاحی تصریح کرد: جامعه مهندسان در استان نیز باید از الگوبرداری از غرب اجتناب کرده و نسبت به احیای معماری ایرانی و اسلامی برنامه ریزی کنند و ساختمان ها را متناسب با روح ایرانی بسازند.

وی خاطر نشان کرد: در فرهنگ ایرانی و مطابق با آموزه های دینی، منزل محل استراحت و آرامش است و از آن صرفا به عنوان خوابگاه استفاده نمی شود بنابراین باید نوع و کسب معماری و ساخت آن منطبق با ذوق و سلیقه ایرانی باشد.

استاندار خراسان رضوی ضمن انتقاد از عمر کم ساختمان در کشور، اظهار داشت: ساختمان با عمر پایین علاوه بر هدر دادن منابع، امکانات و ثروت ملی باعث خسارت و خدشه دار کردن آبروی فرهنگ و معماری اسلامی خواهد شد که باید در جهت افزایش سن ساختمان برنامه ریزی شود.

محمد رضا اخوان، رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برنامه های ویژه این سازمان در استان توجه به موضوع پژوهش، آموزش و اشتغال نظام مهندسی است که بصورت جدی در طول سال، دنبال شده است.

وی افزود: صدور شناسنامه فنی ملکی و معرفی بنای برتر از جمله برنامه هایی بوده که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در خراسان رضوی صورت گرفته است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار داشت: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها زمینه ساز حرکت به سمت صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز است که این موضوع به صورت جدی پیگیری می شود.

اخوان تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ساز صرفه جویی هرچه بیشتر در مصالح به کار برده شده در ساخت و ساز و جلوگیری از اتلاف آن در ساختمان ها شده است.

این همایش با حضور اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، رؤسای سازمان های نظام مهندسی استان های کشور در تالار همایش های آستان قدس مشهد برگزار شد.

