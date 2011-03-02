تبریک وزیر امور خارجه به مناسبت افتتاح بخش زبان روسی خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

با عنایت به اینکه زبان روسی یکی از زبانهای زنده جهان و در زمره 6 زبان بین المللی دنیا می باشد و با توجه به اینکه متکلمین به این زبان دارای جایگاه ویژه سیاسی در جهان به اعتبار قدرت علمی، صنعتی، فرهنگی و نیز موفقیت ژئو استراتژیک می باشند از این رو افتتاح بخش روسی خبرگزاری مهر اقدامی شایسته در رساندن پیام حق ملت بزرگ ایران به دوستان روسی زبان می باشد و باید این تحول قابل توجه خبرگزاری مهر را صمیمانه تبریک گفت و برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت نمود.

در پناه خداوند متعال باشید

علی اکبر صالحی- 10/12/1389