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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

طی پیامی عنوان شد؛

تبریک وزیر امور خارجه به مناسبت افتتاح بخش زبان روسی خبرگزاری مهر

تبریک وزیر امور خارجه به مناسبت افتتاح بخش زبان روسی خبرگزاری مهر

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی پیامی افتتاح و راه اندازی بخش زبان روسی را در خبرگزاری مهر تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

با عنایت به اینکه زبان روسی یکی از زبانهای زنده جهان و در زمره 6 زبان بین المللی دنیا می باشد و با توجه به اینکه متکلمین به این زبان دارای جایگاه ویژه سیاسی در جهان به اعتبار قدرت علمی، صنعتی، فرهنگی و نیز موفقیت ژئو استراتژیک می باشند از این رو افتتاح بخش روسی خبرگزاری مهر اقدامی شایسته در رساندن پیام حق ملت بزرگ ایران به دوستان روسی زبان می باشد و باید این تحول قابل توجه خبرگزاری مهر را صمیمانه تبریک گفت و برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت نمود.

در پناه خداوند متعال باشید

علی اکبر صالحی- 10/12/1389 

کد مطلب 1265589

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