72 درصد اراضی البرز دارای سند ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین میررجبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی استان البرز با هدف حفاظت، احیا و بهره برداری از اراضی 408 هزار و 138 هکتار از اراضی ملی استان را تحت پوشش خود دارد که از این میزان مساحت هزار و 203 هکتار جنگل های طبیعی، 355 هزار و 214 هکتار مرتع و 51 هزار و 721 هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این 484 هزار و 74 هکتار نیز به حوزه آبخیزداری اختصاص دارد.

میر رجبی در ادامه با اشاره به اسناد ثبت شده اراضی ملی استان بیان کرد: از مجموع مساحت اراضی استان، 295 هزار و 808 هکتار یا به عبارتی 72.5 درصد دارای سند به ثبت رسیده هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مراتع استان البرز به لحاظ کیفیت با تعداد 214 هزار و 492 راس دام به چهار درجه تقسیم می شوند.

میر رجبی ادامه داد: هم اکنون میزان دام هایی که در این مراتع تحت چرا قرار می گیرند دو برابر ظرفیت موجود مراتع است که این امر منجر به عدم تعادل میان دام و مرتع و در نهایت تخریب مراتع می شود.

جزئیات برنامه های هفته منابع طبیعی در البرز

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در ادامه این نشست با اشاره به اولویت برنامه های این ادراه کل بیان کرد:حفظ،احیا،توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی در چهار چوب اصل توسعه پایدار،اجرای مقررات کامل پلاک اراضی،تهیه بانک اراضی،استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های مردمی،تشکل های ملی ، محلی ، بومی و وابسته،کاهش عوامل تخریب مانند چرای مفرط دام از جمله برنامه های این ادراه کل است.

وی ادامه داد: مهار کانون های بیابان زا،گسترش طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری با رویکرد جامع نگری بهره گیری از دانش بومی و فناوری های نوین در حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی و نظارت بر واگذاری های صورت گرفته توسط وزارت جهاد کشاورزی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سطح استان است.

میر رجبی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در استان البرز همزمان با هفته منابع طبیعی عنوان کرد: برنامه های این هفته با محوریت شعار« مدیریت جامع آبخیزها ضامن امنیت اجتماعی» پیس بینی شده است.

وی با اشاره به نامگذاری روزهای این هفته خاطر نشان کرد: آغازین روز هفته به نام روز درختکاری ، سال جهانی جنگل ،روز دوم با عنوان منابع طبیعی و آبخیزداری ،روز سوم منابع طبیعی ،بسیج سازندگس و همیاران طبیعت،روز چهارم منابع طبیعی حفاظت و قانون،روز پنجم افزایش پوشش گیاهی ،کاهش بلایای طبیعی،روز ششم منابع طبیعی آموزه های دینی و روز پایانی منابع طبیعی ،فرهنگسازی آموزش و پژوهش و رسانه ها نامگذاری شده است.

میررجبی یادآور شد: اجرای برنامه های متعدد از جمله حضور استاندار و مسئولین در پارک جهان نما و نواختن همزمان زنگ سبز در کلیه مدارس استان، برگزاری همایش، توزیع بروشور، اهدا اصله های نهال رایگان به منظور اشاعه فرهنگ منابع طبیعی از اقدامات برنامه ریزی شده در این هفته است.