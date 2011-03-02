1400 پزشک به مناطق محروم کشور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد مرضیه وحید دستجردی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: با اعزام این تعداد متخصص طی سالجاری در سال آینده دیگر نیازی به اعزام پزشکان متخصص به مناطق محروم نیست.

وی از اختصاص 55 پزشک متخصص به استان لرستان خبر داد و بیان داشت: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی لرستان سهم خوبی برای شهرستان پلدختر در نظر گرفته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت تربیت پزشکان متخصص در استان، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی باید مشکلات موجود در این زمینه را حل کند.

وحید دستجردی ادامه داد: در راستای رفع مشکل کمبود پزشک در استان لرستان 30 درصد سهمیه رشته پزشکی این استان را به صورت بومی در نظر گرفته ایم.

وی همچنین با اشاره به شاخص مرگ و میر نوزادان در لرستان، عنوان کرد: این شاخص در لرستان 10.3 در هزار است در حالیکه این میزان در کشور بیش از 12 در هزار است که با این اوصاف لرستان در وضعیت خوبی قرار دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از آمار بالای ایدز در استان لرستان انتقاد کرد و خواستار تلاش برای ایجاد اشتغال، افزایش انگیزه جوانان و همکاری ائمه جمعه و روحانیون در راستای فرهنگ سازی در این زمینه شد.

دستجردی همچنین با بیان اینکه آمار خودسوزی در لرستان بالا است، یادآور شد: در این راستا برنامه داریم که 10 مرکز مشاوره رفتاری را در سطح استان راه اندازی کنیم.