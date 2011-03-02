روحانیت محور بیداری ایرانیان در 100 سال اخیر بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در گفتگو با دبیرخانه همایش روحانیت و انقلاب اسلامی با بیان اینکه موضوع روحانیت و انقلاب اسلامی مقوله شناخته شده‌ای است، اظهار داشت: جامعه و مردم ایران، به این مسئله به منزله یک موضوع بدیهی نگاه می‌کنند، اما بازخوانی این ارتباط آن هم در شرایط کنونی جامعه ما و مشخص شدن رسالت کنونی روحانیت در جامعه ایران و بین الملل، می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.



وی در ادامه بیان داشت: طی 300 ساله اخیر، یک نوع فروپاشی تمدنی در حوزه تمدن اسلام و ایران رخ داده و همزمان با این فروپاشی، تمدن جدیدی در غرب ظهور پیدا کرده و این تمدن غربی با استثمار و استعمار در جهان اسلام به خصوص در ایران از بازسازی و ترمیم تمدن اسلامی و ایرانی جلوگیری کرده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ظرف 100 سال اخیر، به خصوص از دوران امیرکبیر تا پیروزی انقلاب اسلامی، نوعی بیداری در ایران صورت گرفته است، تصریح کرد: یکی از رهبران اصلی این خیزش، به خصوص از 15 خرداد 42 به بعد روحانیت بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت روحانیت، محوریت رهبری و مدیریت بیداری ایرانیان را از 15 خرداد به بعد در دست خود گرفته است.



وی در ادامه گفت: در تفکر اسلامی ما از اسلام سیاسی در جهان اسلام، دو نوع تفسیر وجود داشت و آنها را بر اساس آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» می توان در دو مورد خلاصه کرد؛ نخست تفسیر اهل سنت، هر کسی می‌تواند اولی الأمر باشد؛ دوم تفسیر روحانیت شیعه؛ اولی الأمر، خاص معصومان(ع) است و به دلیل عدم حضور معصوم، وظیفه‌ای برای تشکیل حکومت بر عهده ما نبود، بنابراین باید تقیه کرد؛ مگر این که نیاز و تکلیفی برای قیام حاصل شود.



رضایی با بیان اینکه ویژگی‌های اصلی ورود روحانیت به صحنه انقلاب را می‌توان در دو محور خلاصه کرد، بیان داشت: نخستین محور اصلی خود روحانیت بود و دیگران (نهاد بازار و...) در حاشیه بودند و دوم، اینکه روحانیت با یک اندیشه سیاسی اثباتی وارد مبارزه شده و برای اداره کشور طرح دارد .



وی ادامه داد: این مسئله، نشان‌گر نقطه عطفی بعد از غیبت امام معصوم(عج) و در واقع، تفسیر جدیدی نسبت به اسلام سیاسی است که تولید یک نظریه را به دنبال داشت و این نظریه‌ها در طی 30 سال اخیر به نهاد تبدیل شدند؛ بنابراین، در این 30 سال، اندیشه سیاسی اسلامی به نهادهای سیاسی (مانند نهادهای دولت، ملت و مردم سالاری دینی) تبدیل شد.





دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در کنار پیشرفت‌های عظیم جمهوری اسلامی ایران، خطراتی هم وجود دارد که شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و قضایی می‌شود، یادآور شد:با پایان جنگ تحمیلی، جامعه سازی در ایران در دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، با طرح شعارهای سازندگی، جامعه مدنی و عدالت آغاز شد، تا جمهوری اسلامی و در کنار آن جامعه اسلامی در ایران، بتواند مبنای یک تمدن سازی در آینده باشد.



وی در پایان خاطر نشان کرد: خلاء روحانیت در این بیست سال در صحنه جامعه سازی به شدت احساس می‌شد که این مسئله به کارکرد سنتی روحانیت باز می‌گردد، اگر روحانیت دولتی شود دیگر نمی‌تواند به شکل صحیح جامعه سازی کند بلکه روحانیت، همان طور که جمهوری اسلامی را مستقل از دولت درست کرد، در ساختن جامعه هم باید بطور مستقل ولی هماهنگ با نظام و دولت، جامعه اسلامی را بسازد.



همایش روحانیت و انقلاب اسلامی فردا 12 اسفند ماه در دو نوبت صبح و عصر و در 6 پنل علمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار می‌شود.

