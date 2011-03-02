نوآوری و خلاقیت باید در تولید محصول مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی شماره یک ارومیه افزود: بهره گیری از خلاقیت، نوآوری و ابتکار در تولید محصولات جدید سبب شده تا بازار فروش و زمینه صادرات محصولات به کشورهای خارجی فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی با حضور در شهرک صنعتی شماره یک ارومیه از شش واحد تولیدی این شهرک و طرح های توسعه آنها بازدید کرد.

وحید جلال زاده در بازدید چهار ساعته از شهرک صنعتی شماره یک ارومیه که قدیمی ترین شهرک صنعتی آذربایجان غربی بشمار می رود، ضمن دیدار و گفتگو با صاحبان صنایع و مسئولان اجرایی آنها، در جریان مسایل و مشکلات این واحدها نیز قرار گرفت.

وی همچنین در این بازدیدها وضعیت اشتغال کارگران و حقوق و مزایای آنها را نیز بررسی و بر پرداخت مطالبات کارگران به صورت منظم تاکید کرد.

استاندار آذربایجان غربی در ابتدای حضور خود در شهرک صنعتی شماره یک ارومیه با حضور در کارخانه آذر باطری ارومیه از بخش های مختلف تولید، شبکه زنی، کیورینگ و مونتاژ بازدید کرد.

کارخانه آذر باطری ارومیه با سرمایه گذاری 47 میلیارد و 500 میلیون ریال راه اندازی شده و ظرفیت اسمی تولید آن 350 هزار تن انواع باطری در سال است.

این واحد تولیدی 30 میلیارد ریال سرمایه گردش از بانک های عامل استان دریافت کرده و بیش از 140 نفر در آن مشغول به کار هستند.

به گفته مدیر عامل این کارخانه با بهره برداری از طرح توسعه این واحد در سه ماهه اول سال آینده برای 50 نفر زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.

در ادامه جلال زاده از واحد تولیدی فخر افق ارومیه، تولید کننده انواع شکلات تخت، تافی ساده و مغزدار، ژله، باسلوق و شکلات فرمی بازدید کرد.

این واحد سالانه سه هزار و 800 تن محصول تولید می کند و برای بهره برداری از آن 28 میلیارد و 730 میلیون ریال سرمایه گذاری شده که در این واحد 105 نفر مشغول به کار هستند.

ارتقای سطح کیفی بسته بندی محصولات تولیدی آذربایجان غربی ضروری است

استاندار آذربایجان غربی در بازدید از این واحد تولیدی بر بسته بندی مناسب محصولات تاکید کرد و گفت: امروز بسته بندی مناسب، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات مهمترین رمز موفقیت واحد های تولیدی صنایع غذایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

واحد تولیدی پارس لایی تولید کننده لایی پلی استر گرم دیگر واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره یک ارومیه بود که مورد بازدید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفت.

ظرفیت اسمی این واحد تولیدی 1600 تن در سال است که بیش از سه میلیارد و 657 میلیون ریال برای بهره برداری از آن هزینه شده است.

جلال زاده در ادامه با حضور در شرکت معدنی بریل ارومیه از بخش های مختلف آن بازدید کرد.

این واحد سالانه 20 هزار تن انواع سنگ تزیینی گرانیت و ماربل تولید می کند و 12 میلیارد ریال برای راه اندازی آن صرف شده است.

بیش از 20 نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند که با اجرای طرح توسعه ای آن، بیش از 30 نفر دیگر در این کارخانه مشغول به کار خواهند شد.

این واحد جز واحد های نمونه و کارآفرین کشور است که به صورت ابتکاری رویه سنگ گرانیتی چند میلی متری را بر روی شیشه تولید کرده است که در کاهش میزان هزینه ها و همچنین کاهش وزن سنگ های به کار برده شده در ساختمان موثر است.

جلال زاده همچنین با حضور در شرکت ساحل اتحاد از بخش های تزریق، باد، ترکیب مواد و بلو مولدینگ این واحد بازدید کرد.

این واحد تولیدی سالانه 16 هزار تن انواع بشکه های پلاستیکی، جعبه های پلاستیکی، میز و صندلی پلاستیکی، قطعات صنعتی پلاستیکی، قطعات تزریقی پلاستیکی و قطعات پلاستیکی بادی تولیدی می کند و پنج نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند.

در این واحد بیش از 17 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و شش میلیارد ریال تسهیلات نیز از سوی بانک ملی در اختیار این واحد تولیدی قرار گرفته است.

شرکت فرآورده های متالوژی پودر ماد صنعت آخرین واحدی بود که مورد بازدید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفت.

این واحد تولیدی سالانه 18 میلیون عدد انواع قطعات متالوژی پودر تولید می کند و برای راه اندازی آن 120 میلیارد ریال هزینه شده است که 50 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات اعطایی از سوی بانک سپه بوده است.

در این واحد 70 نفر مشغول به فعالیت هستند که در صورت تامین سرمایه در گردش لازم این تعداد به 120 نفر خواهد رسید.

در این بازدیدها مدیران عامل بانک های ملی، سپه و صنعت و معدن و همچنین رییس سازمان صنایع و معادن، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر دفتر امور اقتصادی استانداری و همچنین مشاوران استاندار آذربایجان غربی در امور اقتصادی و صنعتی جلال زاده را همراهی می کردند.

استاندار آذربایجان غربی در این بازید ها، در رابطه با تامین منابع بانکی جهت سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات به این واحد ها قول مساعد داد.