اختلالات حرکتی گریبانگیر 200 هزار نفر از جمعیت معلول اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، طهمورث طهماسبی چهارشنبه در نخستین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی و اختلالات حرکتی با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت هر جامعه معلول هستند، اظهار داشت: پنج درصد از این معلولان به انواع اختلالات حرکتی مبتلا هستند.

وی افزود: همواره حوادث و بلایای طبیعی، جنگها و بیماریهای مادرزادی سبب تاثیر نامطلوب بر اندامها، ستون فقرات و مفاصل می‌شود از این رو علومی که سبب کاهش تاثیرات سوء این عوامل بر زندگی انسان شود باید در اولویت مجامع علمی و تحقیقاتی قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر متولی واحدی به منظور رسیدگی به درمان بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: اگر چه مسئولان یا سازمان مختلفی ازجمله معاونت وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و جمعیت هلال احمر به طور جداگانه از این بیماران حمایت می‌کنند اما یک سازمان واحدی برای این بیماران در اختیار نیست.

وی در ارتباط با علت بروز اختلالات حرکتی گفت: این اختلالات بیشتر به علت عوامل محیطی ظهور و بروز پیدا می کند و گسترش زندگی بشری و صنعتی شدن هرچه بیشتر جوامع به همراه رشد و ارتقای استانداردهای بهداشتی از شیوع بیماریهای واگیر و عفونی می کاهد و در مقابل بر شیوع ضایعات اسکلتی و حرکتی دامن می زند.

طهماسبی اضافه کرد: کاهش فعالیتهای جسمی و استفاده بیش از حد از ماشین در طول روز به همراه پایین بودن برخی فعالیتهای شغلی بر دامنه حرکتی انسان و سلامت جسمی او تاثیر مستقیم دارد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی برای نخستین مرتبه در کشور برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این همایش هشت تخصص برای چاره‌اندیشی، بحث و مذاکره در خصوص بیماران مبتلا به انواع اختلالات حرکتی دور هم جمع کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه با هدف پیشگیری و مدیریت از بیماری، این همایش را برگزار کرد تا بتواند در کنار سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ، درمانی تاثیر مثبت بر روند برخورد با این مشکلات داشته باشد.

وی افزود: در این همایش 220 مقاله علمی ارائه شده که از این تعداد 76 مقاله به صورت سخنرانی و 140 مقاله به شکل پوستر ارائه شد و 11 کارگاه تخصصی در طول سه روز همایش برگزار می‌شود.