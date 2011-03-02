به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خلیل الله سائلی با اشاره به اجرای طرح فرشتگان رحمت در حمایت از نیازمندان توسط جمعیت هلال احمر استان قم گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور و با توجه به اهداف جمعیت هلال احمر و در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه، ایجاد حس نوع دوستی و حمایت از ارزشهای انسانی از ابتدای اسفندماه در قم آغاز شد و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.
وی گفت: طرح فرشتگان رحمت به منظور ترویج سیره علوی و حمایت و رفع نیاز از زنان خود سرپرست، بدسرپرست و ارائه خدمات حمایتی و جلب کمکهای مالی و مادی خیرین اجرا میشود.
وی اظهار داشت: این طرح ترجیحا در حاشیه شهرها و مناطق روستایی بنا به نیازسنجی انجام شده اجرا میگردد و طی آن بیشتر از 500 خانوار که به دلیل مشکلات مالی و معیشتی قادر به تهیه مایحتاج ایام نوروز نیستند، تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم با عنوان اینکه طرح در قالب فعالیتهای حمایتی و عیدانه در حال اجراست، افزود: بر اساس این طرح در مرحله اول اقدام به شناسایی و اولویت بندی نیازمندان و شناسایی نیازهای جمعیت هدف شده که اولویت بندی این نیازها شامل خوراک و پوشاک مورد نیاز ایام نوروز بوده است.
وی شناسایی و جذب خیرین و ارتباط با داوطلبان توانمند در گروههای چهارگانه را در مراحل اصلی این طرح عنوان نمود.
سائلی همچنین اذعان کرد که کلیه امور از جذب و شناسایی خیرین و شناسایی و اولویت بندی نیازمندان، تهیه اقلام و توزیع و بسته بندی توسط داوطلبان و اعضای گروههای چهارگانه مهارت، مشارکت، حمایت و هدایت صورت میگیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از تحت پوشش قرار گرفتن 500 خانواده نیازمند قمی در طرح فرشتگان رحمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خلیل الله سائلی با اشاره به اجرای طرح فرشتگان رحمت در حمایت از نیازمندان توسط جمعیت هلال احمر استان قم گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور و با توجه به اهداف جمعیت هلال احمر و در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه، ایجاد حس نوع دوستی و حمایت از ارزشهای انسانی از ابتدای اسفندماه در قم آغاز شد و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.
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