به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خلیل الله سائلی با اشاره به اجرای طرح فرشتگان رحمت در حمایت از نیازمندان توسط جمعیت هلال احمر استان قم گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور و با توجه به اهداف جمعیت هلال احمر و در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه، ایجاد حس نوع دوستی و حمایت از ارزشهای انسانی از ابتدای اسفندماه در قم آغاز شد و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.



وی گفت: طرح فرشتگان رحمت به منظور ترویج سیره علوی و حمایت و رفع نیاز از زنان خود سرپرست، بدسرپرست و ارائه خدمات حمایتی و جلب کمک‌های مالی و مادی خیرین اجرا می‌شود.



وی اظهار داشت: این طرح ترجیحا در حاشیه شهر‌ها و مناطق روستایی بنا به نیازسنجی انجام شده اجرا می‌گردد و طی آن بیشتر از 500 خانوار که به دلیل مشکلات مالی و معیشتی قادر به تهیه مایحتاج ایام نوروز نیستند، تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم با عنوان اینکه طرح در قالب فعالیت‌های حمایتی و عیدانه در حال اجراست، افزود: بر اساس این طرح در مرحله اول اقدام به شناسایی و اولویت بندی نیازمندان و شناسایی نیازهای جمعیت هدف شده که اولویت بندی این نیاز‌ها شامل خوراک و پوشاک مورد نیاز ایام نوروز بوده است.



وی شناسایی و جذب خیرین و ارتباط با داوطلبان توانمند در گروههای چهارگانه را در مراحل اصلی این طرح عنوان نمود.



سائلی همچنین اذعان کرد که کلیه امور از جذب و شناسایی خیرین و شناسایی و اولویت بندی نیازمندان، تهیه اقلام و توزیع و بسته بندی توسط داوطلبان و اعضای گروه‌های چهارگانه مهارت، مشارکت، حمایت و هدایت صورت می‌گیرد.