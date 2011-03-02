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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

بندر صیادی عامری به بخش خصوصی واگذار می شود

بندر صیادی عامری به بخش خصوصی واگذار می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار دلوار از واگذاری بندر صیادی عامری به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، احمد جعفری نسب بعدازظهر چهارشنبه در نشست با مسئولین شیلات استان و اعضای تعاونی های صیادی این بندر، هدف از اجرای این طرح را حمایت از اجرای اصل 44 قانون اساسی اعنوان کرد و ظهار داشت: این بندر از پتانسیل بالایی جهت توسعه صید و صیادی برخوردار است.

وی اظهار داشت: واگذاری بنادر صیادی به اتحادیه تعاونی ‌های صیادی سبب بازگشت سود حاصله از ماهیگیری به صیادان شده که این علاوه بر رونق اشتغال موجب خدمات دهی بهتر به صیادان و تسریع و تسهیل فعالیتهای در این بندر می شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر نیز گفت: علاوه بر واگذاری این بندر به تعاونیهای صیادی بزودی سه بندر صیادی دیگر در استان تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

عبدالحسین تنگستانی با بیان اینکه چنین اقداماتی موجب تقویت و توسعه صیادی در مناطق خواهد شد، گفت: استان بوشهر هم اکنون در واگذاری بنادر صیادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بعد از استان هرمزگان رتبه دوم را در کشور در اختیار ادارد.

کد مطلب 1265600

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