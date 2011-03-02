صادرات غیرنفتی در گیلان افزایش یافت

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازرگانان کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن 593 هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش بیش از 347 میلیون دلار از گمرکات گیلان به خارج از کشور صادر کردند.

وی اظهارداشت: این مقدار صادرات که 48 هزار تن بیشتر از مدت مشابه پارسال است شامل فرآورده های کشاورزی، مواد معدنی، محصولات شیمیایی، بهداشتی و مصنوعات پلاستیکی است که از گمرکات بندرانزلی، آستارا و منطقه آزاد انزلی به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و آسیای میانه صادر شده است.

ناظر گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی از ترانزیت 700هزار تن کالا از گمرکات گیلان در 11 ماهه گذشته سال جاری خبرداد و افزود: این مقدار کالا به ارزش 612 میلیون دلار ازگمرکات گیلان از مبداء کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان به مقصد کشورهای عراق، پاکستان، امارات و افغانستان ترانزیت شده است که این مقدار کالای ترانزیت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 9 درصد و از حیث ارزش 35 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین آهن آلات، بنزین و تخته را از عمده کالاهای ترانزیت شده از گمرکات گیلان عنوان کرد و اظهارداشت: عمده این کالاها از اداره کل گمرک بندرانزلی ترانزیت شده است.



آهنی دلیل افزایش ترانزیت خارجی را استفاده از سیستم های مکانیزه، بخصوص سیستم آسیکودای جهانی عنوان کرد و گفت: با استفاده از سیستم آسیکودای جهانی، در رویه ترانزیت این امکان فراهم شده که خدمات الکترونیکی از طرف گمرک ارائه و اسناد بین گمرک‌ های مبدا و مقصد به صورت الکترونیک مبادله شود و این امر افزایش سرعت و دقت را به همراه داشته است.



وی افزود: با قابلیت‌ های موجود در این سیستم امکان پیوست اسناد به صورت الکترونیکی و کنترل نامحسوس فراهم و اسناد و تصاویر اسکن شده و به صورت الکترونیکی به سازمان‌های همجوار ارائه می ‌شود.



ناظر گمرکات گیلان در ادامه با اشاره به افزایش 29 درصدی درآمد گمرکات گیلان تصریح کرد: این گمرکات از ابتدای سال جاری تاکنون از محل واردات سه هزار و391 میلیارد و 831 میلیون و 983 هزار ریال درآمد برای دولت کسب کرده این درحالیست که 11 ماه سال گذشته میزان درآمد گمرکات گیلان دو هزار و 638 میلیارد و 960 میلیون و 552 هزار ریال بوده است.