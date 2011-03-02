تجهیز دانشگاه نوشیروانی بابل به آرمایش سه محوری دینامیکی

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عسکر جان علی زاده ظهر چهارشنبه در حاشیه راه اندازی دستگاه آزمایش سه محوری دینامیکی در مرکز پژوهشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گامهای موثری را در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی برداشته است.

وی عنوان کرد: این دانشگاه مفتخراست که به طور تقریبی در همه رشته های فنی می تواند دانشجوی در مقطع دکتری داشته باشد.

وی افزود: دانشگاه صنعتی بابل گامهای موثری را در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی برداشته است به طوری که هم اکنون به طور تقریبی در همه رشته های فنی می تواند دانشجوی در مقطع دکتری داشته باشد.

جان علی زاده تصریح کرد: یکی از مهم ترین راههای جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش های علمی دانشجویان مقطع دکتری استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ای است که باید در اختیار آنها قرار گیرد.

وی بیان داشت: اگر چه دستگاههای آزمایشگاهی معمولی برای استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه وجود دارد اما برای ورود دانشجویان رشته ژئوتکنیک در دوره دکتری در ترم جدید و نیز دکتری مهندسی زلزله نیاز شدید به دستگاه"آزمایش سه محوری دینامیکی"بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی بابل تصریح کرد: راه اندازی و عملیاتی کردن این دستگاه در دانشگاه صنعتی بابل کمک شایانی در بررسی و حل مسایل مربوط به پدیده روانگرایی در استان و در جهت برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی دانشجویان می کند.

وی افزود: نمایندگان شرکتی از استرالیا برای راه اندازی و عملیاتی کردن دستگاه فوق و همچنین آموزش کارشناسان مرتبط در دانشگاه حضور یافتند.

جان علی زاده گفت: با تجهیز مرکز تحقیقات مهندسی زلزله و ژئوتکنیک دانشگاه به دستگاه آزمایش سه محوری دینامیکی انجام مطالعات طرحهای ریز پهنه بندی لرزه ای و تمهیدات لازم جهت و مقاوم سازی سازه ها سرعت بیشتری به خود می گیرد.