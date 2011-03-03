تردید برای تولید برنامه های انتقادی از شبکه سهند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پخش برنامه های زنده در صدا و سیما همواره سختی ها و مشکلات خاص خود را دارد که توقف پخش چنین برنامه هایی به ویژه هنگامی که بدون اطلاع قبلی و به یکباره باشد، یکی از این مشکلات است که تولیدکنندگان برنامه های زنده با آن ها روبرو هستند.

برنامه "مطالبه" که با رویکرد پاسخ گو کردن مدیران دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی از شبکه سهند پخش می شود نیز از این آسیب ها در امان نمانده و از دو هفته قبل به دلایل مختلفی پخش آن متوقف شده است.

مطابق اعلام مدیران این شبکه برنامه یاد شده تا 15 فروردین سال آینده نیز به علت حجم گسترده برنامه های مربوط به عید نوروز پخش نخواهد شد.

هرچند شائبه هایی درباره ادامه این برنامه چالشی و پرمخاطب، بر سر زبان ها افتاده اما مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی این شائبه ها را نادرست خواند و تاکید کرد که رسانه ملی برنامه ای برای قطع این برنامه تلویزیونی زنده ندارد.

علی نواداد به خبرنگار مهر گفت: عدم پخش برنامه "مطالبه" طی دو هفته قبل به تریتب به دلیل حضور اغلب مدیران دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی در مناطق عملیاتی جنوب و یک ناهماهنگی سهوی بود و برخی شایعه ها در زمینه ایجاد اختلال در پخش این برنامه نادرست است.

وی اظهار داشت: تا یک روز قبل از پخش برنامه، مقرر بود مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی در برنامه مطالبه حضور داشته باشد اما به دلایل مختلف امکان حضور او فراهم نشد و لذا از رئیس سازمان بازرگانی استان برای شرکت در مطالبه دعوت بعمل آمد ولی همزمان تهیه کننده یک برنامه اقتصادی دیگر که اتفاقاً با فاصله دو ساعت از هم پخش زنده می شوند، از این مقام مسئول برای حضور در برنامه دعوت می کند که رئیس سازمان بازرگانی با این تصور که هر دو دعوت برای یک برنامه است، جهت حضور در جلسه ای کاری در تهران برنامه ریزی کرده و بلیت هواپیما تهیه می کند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در عین حال اضافه کرد: در صورتی که رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی بلیت پرواز به تهران را هم نداشتند حضور یک شخص در دو برنامه زنده به فاصله دو ساعت از هم از نظر رسانه ای صورت مناسبی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال بروز این ناهماهنگی، روابط عمومی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی مامور ساماندهی وضعیت دعوت ها به برنامه های مختلف رادیو تلویزیون جهت جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه شد.

نواداد با بیان اینکه مدیریت رسانه ملی در آذربایجان شرقی، برنامه مطالبه را به طور جدی پیگیری می کند، تاکید کرد: این برنامه با توجه به جابجایی ساعت ها از نیمه دوم فروردین بعد از خبر ساعت 23 و به صورت عادی پخش خواهد شد و اظهارنظرهای غیرمسئولانه عده ای در این خصوص واقعیت ندارد.

پاسخگویی و مطالبه از رویکردهای شبکه سهند است

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در ادامه گفت: استقبال دلگرم‌کننده استاندار در اولین قسمت از برنامه "مطالبه" راه‌هگشای حضور سایر مدیران استانی در این برنامه است به طوری که ایشان حتی بعد از پایان برنامه برای حضور در قسمت‌های بعدی برنامه نیز اعلام آمادگی کرد.

نواداد، خاطر نشان کرد: توصیه ایشان به سایر مدیران و مسئولان استانی نیز این بود که نهایت همکاری و استقبال را برای ادامه هرچه بهتر این برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به عزم جدی صدا و سیما در پخش و استمرار برنامه‌های مشابه گفت: نگاهی که صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی و فراگیر به این برنامه دارد قطعا افق بلندمدتی را دربر می‌گیرد به طوری که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، "مطالبه" را بی‌هیچ اغماضی با جدیت تمام و حداقل برای یک دوره کامل از پاسخگویی مدیران و مسئولان استانی ادامه خواهد داد.

وی به استقبال و همکاری شایسته مدیران و مسئولان استانی دعوت شده به برنامه مطالبه اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه تا رسیدن به نقطه ایده‌آل و مطلوب فاصله‌ دارد که بی‌شک به مرور زمان برطرف خواهد شد و همراهی و استقبال مسئولان افزایش خواهد یافت.

برنامه "مطالبه" که پخش آن از آبان امسال آغاز شده و با دستمایه قراردادن مبانی انقلاب اسلامی در مورد حقوق مردم تهیه می شود، با واکنش های مختلفی از طرف مدیران و کارشناسان حوزه رسانه مواجه شده است.

این برنامه با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، با حضور مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران، سه شنبه شب ها به بررسی مسائل مختلف آذربایجان‌شرقی می پردازد.