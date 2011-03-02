توزیع 1300 تن پرتقال و 700 تن سیب در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی کمالی زاده ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح بازار روز پردیس کرج گفت: سازمان میادین در طرح استقبال از بهار به منظور تنظیم بازار میوه و تره بار مصمم است که در حدود 1300 تن پرتقال و 700 تن سیب را در سطح شهر کرج توزیع کند.

وی در ادامه افزود: امید است با این اقدامی که انجام می شود بتوانیم قیمت این دو میوه اصلی را که مایحتاج مردم در شب عید است را به نحو شایسته ای کنترل کنیم.

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: این توزیع بر مبنای قیمتهای مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت بازرگانی در اختیار مردم قرار می گیرد.

21 بازار روز و 23 ایستگاه موقت در شهر کرج فعالیت می کنند

کمالی زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: 21 بازار روز و 23 ایستگاه موقتی که در سطح شهر و میادین اصلی شهر دایر هستند وظیفه توزیع میوه شب عید را برای شهروندان کرجی عهده دار هستند که آدرسهای این بازارها و ایستگاههای موقت از طریق بنر و بیلبورد به اطلاع شهروندان در سطح شهر کرج رسیده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام این 21 بازار روز و 23 ایستگاه موقتی که در سطح شهر هستند به صورت نامحدود از ساعت7 صبح تا ساعات پایانی شب به عرضه ما یحتاج مورد نیاز شهروندان می پردازد.

هدف از افتتاح بازار روز پردیس اصلاح نظام توزیع است

معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهر کرج از احداث و افتتاح این بازارها که یکی از سازمانهای پیشرو در حوزه اقتصاد شهری است، اصلاح نظام توزیع، کاهش قیمت مایحتاج اصلی مردم تو افزایش مصرف سرانه مواد پروتئینی و میوه و سبزیجات در بین آحاد مردم منطقه است.

وی در ادامه افزود: قیمتها بر طبق قیمتهای مصوب وزارت بازرگانی است و حدود 30 تا 40 درصد پایین تر از قیمتهایی است که در خارج از این بازارها عرضه می شود.

این مسئول در ادامه مجموع غرفه های سازمان میادین و تره بار را با افتتاح این بازار روز 420 غرفه در سطح شهر کرج معرفی کرد.

شایان ذکر است؛ بازار روز پردیس واقع در جاده ملارد- نرسیده به پمپ بنزین- خیابان صاحب الزمان – جنب تقاطع طالقانی با مشارکت بخش خصوصی توسط مسئولین شهری و استانی افتتاح و به بهره برداری رسید که آماده خدمات رسانی به آحاد مردم منطقه است.