  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

اتحادیه عرب:

مخالف هرگونه دخالت خارجی در لیبی هستیم

مخالف هرگونه دخالت خارجی در لیبی هستیم

معاون دبیر کل اتحادیه عرب از مخالفت این تشکل با هرگونه دخالت خارجی در لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احمد بن حلی اظهار داشت : اتحادیه عرب در نشست مقدماتی نمایندگان دائم خود لایحه ای را تهیه کردند که به موجب آن اتحادیه عرب با هرگونه دخالت خارجی در لیبی مخالف خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این لایحه امروز در سی و پنجمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه عرب بررسی خواهد شد.

پیش بینی می شود در نشست وزیران امور خارجه عرب جنایات معمر القذافی دیکتاتور لیبی محکوم و بر حفظ وحدت اراضی این کشور تاکید شود.

اتحادیه عرب پیش از این در اعتراض به کشتار معترضین لیبیایی عضویت این کشور در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورده بود.

کد مطلب 1265606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها