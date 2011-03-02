مخالف هرگونه دخالت خارجی در لیبی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احمد بن حلی اظهار داشت : اتحادیه عرب در نشست مقدماتی نمایندگان دائم خود لایحه ای را تهیه کردند که به موجب آن اتحادیه عرب با هرگونه دخالت خارجی در لیبی مخالف خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این لایحه امروز در سی و پنجمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه عرب بررسی خواهد شد.

پیش بینی می شود در نشست وزیران امور خارجه عرب جنایات معمر القذافی دیکتاتور لیبی محکوم و بر حفظ وحدت اراضی این کشور تاکید شود.

اتحادیه عرب پیش از این در اعتراض به کشتار معترضین لیبیایی عضویت این کشور در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورده بود.