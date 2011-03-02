استاندار هرمزگان از مجتمع بندری شهید رجایی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استاندار هرمزگان از فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی، کشتی 10 هزار کانتینری Xin Los Angeles، اتاق کنترل عملیات کانتینری، مرکز مخابرات دریایی و مرکز هماهنگی و نجات دریایی بازدید و سامانه CCS را مورد بهره برداری قرار داد.

فازدوم طرح توسعه بندر شهید رجایی

بر اساس این طرح ظرفیت موجود از سه میلیون TEU به شش میلیون TEU خواهد رسید و کشتیهای نسل جدید با ظرفیتهای بالاتر می توانند برای تخلیه و بارگیری در این بندر پهلو بگیرند.

بازدید از کشتی Xin los angeles

این کشتی یکی از بزرگترین کشتیهای کانتینری دنیا محسوب می شود که می تواند 10 هزار کانتینر را در خود جای دهد.

این کشتی دارای 26 نفر خدمه است که پنج نفر از آنها اکراینی و 21 نفر دیگر نیز چینی هستند.

مرکزمخابرات و عملیات نجات دریایی

در این بخش کشتیهایی که در دریا با مشکل خاصی مواجه می شوند با این مرکز تماس برقرار می کنند و از طریق مرکز مخابرات موردحمایت قرار می گیرند.

در بخش مرکز هماهنگی و نجات دریایی در صورت بروز حادثه دریایی هلیکوپتر و قایقهای امداد و آتش نشان به منطقه اعزام می شوند.

سامانه CCS

این سامانه نرم افزار کنترل عملیات کانتینری است و راه اندازی آن موجب افزایش ارتباط بین بخش های مختلف بندر و تسهیل در کنترل عملیاتهای کانتینری و بندری می شود.