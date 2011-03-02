به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "دموکراسی رادیکال و الهیات سیاسی" به مباحث اصلی در الهیات معاصر که در ارتباط با مسائل مربوط به سیاست و تفکر سیاسی است، می‌پردازد. از نظر مؤلف این کتاب به واسطه ارتباط نظریه رادیکال دموکراتیک با شیفتگی معاصر نسبت به الهیات سیاسی می‌توان از تجربه‌های مدرن دموکراسی به عنوان یک نیروی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نیز تغییر ماهیت قدرت و اقتدار سیاسی حاکمیت سخن گفت.

رابینز در بحث خود به نظریات مایکل هارت و نیز مفهوم رادیکال آنتونیو نگری از قدرت "شبکه" و همچنین مفهوم شلدون وولین از "دموکراسی ناپایدار" توجه بسیار دارد. وی با تأکید بر رابطه دین و سیاست، می‌کوشد فرضیه‌های مدرن، لیبرال، سکولار و بی‌طرف را به چالش کشیده و در نهایت درکی از سیاست پساسکولاری در جامعه معاصر را ارائه کند که در آن مذهب و سیاست به طرز جدایی‌ناپذیری با یکدیگر در ارتباطند.

جفری رابینز، استاد مذهب، فلسفه و مطالعات آمریکایی است. او نویسنده کتابهایی مانند "در جستجوی الهیات غیرجزمی" و ویراستار آثاری چون "میان ایمان و اندیشه"، "سیاست جدید دینی در ایالت متحده آمریکا" است. علایق پژوهشی او عبارتند از فلسفه قاره‌ای دین، فلسفه سیاسی، الهیات، دین و سیاست، اندیشه دینی و جهان معاصر.