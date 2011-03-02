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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

"دموکراسی رادیکال و الهیات سیاسی" منتشر می‌شود

"دموکراسی رادیکال و الهیات سیاسی" منتشر می‌شود

کتاب "دموکراسی رادیکال و الهیات سیاسی" نوشته جفری رابینز از سری کتابهای مطالعات انتقادی در مذهب، سیاست و فرهنگ، به‌زودی در 232 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "دموکراسی رادیکال و الهیات سیاسی" به مباحث اصلی در الهیات معاصر که در ارتباط با مسائل مربوط به سیاست و تفکر سیاسی است، می‌پردازد. از نظر مؤلف این کتاب به واسطه ارتباط نظریه رادیکال دموکراتیک با شیفتگی معاصر نسبت به الهیات سیاسی می‌توان از تجربه‌های مدرن دموکراسی به عنوان یک نیروی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نیز تغییر ماهیت قدرت و اقتدار سیاسی حاکمیت سخن گفت.

رابینز در بحث خود به نظریات مایکل هارت و نیز مفهوم رادیکال آنتونیو نگری از قدرت "شبکه" و همچنین مفهوم شلدون وولین از "دموکراسی ناپایدار" توجه بسیار دارد. وی با تأکید بر رابطه دین و سیاست، می‌کوشد فرضیه‌های مدرن، لیبرال، سکولار و بی‌طرف را به چالش کشیده و در نهایت درکی از سیاست پساسکولاری در جامعه معاصر را ارائه کند که در آن مذهب و سیاست به طرز جدایی‌ناپذیری با یکدیگر در ارتباطند.

جفری رابینز، استاد مذهب، فلسفه و مطالعات آمریکایی است. او نویسنده کتابهایی مانند "در جستجوی الهیات غیرجزمی" و ویراستار آثاری چون "میان ایمان و اندیشه"، "سیاست جدید دینی در ایالت متحده آمریکا" است. علایق پژوهشی او عبارتند از فلسفه قاره‌ای دین، فلسفه سیاسی، الهیات، دین و سیاست، اندیشه دینی و جهان معاصر.

کد مطلب 1265610

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