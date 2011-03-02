پیروزی مقابل شاهین تکرار می کنیم/ از همکاری با فدراسیون لطمه خوردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مایلی کهن ضمن بیان این مطلب به سایت باشگاه سایپا گفت: به اعتقاد من تمام دیدارها خصوصا در نیم فصل دوم به نوبه خود سخت و حساس است و خدا را شاکرم که با تلاش و کوششی که در مجموعه باشگاه انجام می شود و حمایت بی دریغ مدیریت باشگاه و بازیکنان، امروز بازیکنان سایپا به مرحله ای رسیدند که قادر به بروز توانایی های واقعی خود هستند.

مایلی کهن تصریح کرد: البته تیم سایپا در روند لیگ و با همکاری مستمری که به لحاظ در اختیار قراردادن بازیکنان به تیم های ملی امید و بزرگسالان داشته همواره متضرر شده و اگر به روند نتایج تیم دقت کنید خواهید دید که درست در 4 بازی که انصاری فرد و زینالی را در ترکیب خود نداشتیم با عدم نتیجه گیری مواجه شدیم.

وی اضافه کرد: خوشحالم همانطور که پیش بینی کرده بودم در نیم فصل دوم روند نتیجه گیری تیم بهتر شد و توانستیم بخشی از عقب ماندگی های خود را در دیدارهای اخیر جبران کنیم که این روند را در بازیهای آینده نیز ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم سایپا درخصوص دیدار با شاهین بوشهر تصریح کرد: شاهین تیم ریشه داری ازخانواده بزرگ شاهین است و یک مربی ارزشمند به نام حمید استیلی دارد که نه تنها فوتبالیست خوبی بوده، بلکه از نظر فنی و اخلاقی نیز الگوی بسیار مناسبی برای بازیکنان امروزی است. البته این تیم علی رغم بازیهای خوبی که انجام داده تاکنون نتوانسته داشته های خود را ثابت کند و در جدول به جایگاه مناسبی دست یابد .

مایلی کهن تصریح کرد : در این دیدار هر دو تیم سایپا و شاهین بوشهربه کسب امتیاز نیاز دارند و به شخصه امیدوارم سایپا ارائه گر بازی خوب و حوانمردانه ای باشد و بتواند سه امتیاز این دیدار بیرون از خانه را کسب کند.

وی در مورد بدون تماشاگر برگزار شدن دیدار شاهین بوشهر و سایپا اظهار داشت : در صورتیکه این دیدار بدون تماشاگر برگزار شود به هیچ عنوان خوشحال نخواهم شد. حتی در بازی با نفت آبادان نیز که مسابقه بدون تماشاگر برگزار شد به تیم سایپا لطمه خورد.

سرمربی سایپا خاطرنشان کرد : به هرحال یک سری قوانین برجریان فوتبال حکم فرماست اما باید بپذیریم که بعد از 90 دقیقه همه چیز تمام شده است. تماشاگران و هواداران باید همراه با ورزشکاران حاضر در زمین تمامی این قوانین را رعایت کنند تا شاهد فوتبال زیبا و جوانمردانه ای باشیم.

دیدارتیم های فوتبال شاهین بوشهر و سایپای البرز روز جمعه 13 اسفند در ورزشگاه شهید بهشی بوشهر برگزار خواهد شد . تیم سایپا در دیدار رفت با نتیجه 2-1 حریف خود را شکست داده است.