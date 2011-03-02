ایران نزدیکترین مسیر دریایی آسیای میانه ‌با جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه، در گفتگو با خبرنگاران افزود: رییس جمهور اسلامی ایران به ما سفارش کردند، هر نیازی که ترکمنستان دارد در سریعترین زمان ممکن برآورده کنیم و البته با برطرف شدن برخی مشکلات مرزی رشد و همکاری ها میان ایران و ترکمنستان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه ایران و ترکمنستان می توانند همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشند، گفت: هر دو کشور نیاز به تولیدات یکدیگر دارند ما از گاز ترکمنستان استفاده می کنیم و در عوض سیمان و مواد غذایی را در اختیار مردم این کشور قرار می دهیم که این حجم تجارت می تواند افزایش یابد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود: استان خراسان رضوی سه گذرگاه با ترکمنستان دارد که شامل پایانه های لطف آباد، سرخس و باجگیران می شود.

وی افزود: سرخس انتهای یک کریدور بزرگ است که ابتدای آن بندر اقیانوسی چابهار است و می تواند شرق کشور ما و هم کشورهای شرقی ایران را به آبهای آزاد از طریق دریای عمان وصل کند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: می توانیم نزدیک ترین راه ترانزیت از مسیر بندر چابهار را در اختیار دوستان ترکمن و کشورهای دوست آسیای میانه قراردهیم.

صلاحی خاطرنشان کرد: ایران و ترکمنستان مرز و علاقه های مشترک دارند، استان خراسان رضوی هم بیشترین مرز مشترک را با ترکمنستان دارد و این روابط اقتصادی باید گسترش بیشتری یابد.