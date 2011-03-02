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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

دومین جشنواره اقوام و مناطق ایران در چابهار گشایش یافت

دومین جشنواره اقوام و مناطق ایران در چابهار گشایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره اقوام و مناطق ایران طی آئینی در خانه فرهنگ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، این جشنواره ظهر چهارشنبه به منظور معرفی فرهنگ های بومی هر استان، جذب گردشگر و تلاش بیشتر برای ماندگاری آثار فرهنگی و تاریخی مناطق مختلف کشور برپا شده است.

در این جشنواره محصولات فرهنگی، صنایع دستی، ماکت و بروشورهای مربوط به اماکن تفریحی، سیاحتی و گردشگری استانهای کشور در 18 غرفه در معرض دید علاقه مندان قرارگرفته است.

در جنب این جشنواره نمایشگاهی از سوغات، جاذبه های فرهنگی، گردشگری، زیارتی، سیاحتی، صنایع دستی و دست آوردها و فعالیت های علمی 25 انجمن علمی و کانون فرهنگی و هنری دانشگاهها به نمایش در آمده است.

کد مطلب 1265614

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