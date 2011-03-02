سناریوی بی احترامی به خبرنگاران به جهاد دانشگاهی مازندران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی گیاهان دارویی در حالی از امروز در ساری کلید خورده که رسانه های مازندران از روزها قبل انعکاس مطلوبی برای این رویداد به ظاهر بزرگ داده بودند ولی نمی دانستند که نتیجه محبت های آنان بی مهری، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران که مدعی رسانه ای بودن می کند، باشد.

در انتهای همایش که خبرنگاران چند رسانه نوشتاری از جمله خبرگزاریها، مشغول مصاحبه با عباس حاج آخوندی، مشاور وزیر بهداشت در امور طب سنتی، مکمل و صنایع گیاهان دارویی و دبیر علمی همایش بودند با رفتار نامناسب رئیس جهاد دانشگاهی مازندران به عنوان برگزار کننده این همایش مواجه شدند.

مصطفی مهدی نژاد، در حین مصاحبه خبرنگاران با مشاور وزیر بهداشت، به صورت کاملا توهین آمیز و نامناسب و دور از شئونات اسلامی ضمن جلوگیری از ادامه مصاحبه خبرنگاران، اقدام به هدایت مصاجحه شونده به مکانی دیگر برای برگزاری مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما کرد.

وی هنگام هدایت مصاحبه شونده به محل گفتگو با خبرنگار صدا و سیما به نوعی با سخنان و حرکات خود که نشان دهنده بی اهمیت دانستن خبرنگاران رسانه های مکتوب و مهم بودن خبرنگار صداو سیما بود، خواستار قطع مصاحبه شد.

این عمل نامناسب مورد اعتراض خبرنگاران قرار گرفت و مصاحبه شونده نیز از رئیس جهاد دانشگاهی خواست که به نوعی از خبرنگاران دلجویی کند که هرگز چنین دلجویی و عذرخواهی صورت نگرفت.

خبرنگاران حاضر در این همایش به دعوت جهاددانشگاهی مازندران برای پوشش کامل خبری در محل حضور یافته بودند.

برخوردهای گزینشی با رسانه های مکتوب از سوی مسئولان اجرایی استان برای نخستین بار نبوده و به یک سریال دنباله داری تهیه شده که باید شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران نسبت به این برخوردهای ناشایست مدیران با اصحاب زحمتکش رسانه برخوردهای جدی صورت دهد.