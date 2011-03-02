جهش عمرانی کشور در سال 90 / سال طلایی لرستان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا رحیمی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: هیئت دولت همه مساعی خود را برای ایجاد جهش و پیشرفت استان لرستان به کار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه شایستگی ها و شأن مردم استان لرستان بسیار بالاست، گفت: هیئت دولت با تمام ظرفیت خود به این سفر آمده است و همه مساعی خود را برای ایجاد جهش و پیشرفت استان لرستان به کار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تشکیل جلسه شورای راهبردی این استان و تصمیمات مناسبی که در این شورا اتخاذ شده است، اظهار داشت: استان لرستان دارای ظرفیت‌های فراوانی است و دولت تلاش می کند از همه این ظرفیت ها در جهت رفاه و پیشرفت مردم استفاده کند.

رحیمی با اشاره به آغاز به کار صندوق توسعه ملی در آینده نزدیک و بودجه عمرانی مناسبی که در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است، گفت: سال آینده ظرفیت مناسبی برای ایجاد یک جهش در طرح های عمرانی کشور به ویژه برای استان لرستان وجود خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد تا در جلسه استانی هیئت دولت مصوبات مطلوبی برای پیشرفت استان لرستان به تصویب رسیده و سال 90 سالی طلایی برای این استان باشد.