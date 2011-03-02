حجامتی ها یک سال خون دهی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد اسماعیل خیامی ظهر چهارشنبه، در حاشیه سمینار طب انتقال خون در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سازمان مشکلی با حجامت ندارد، اما به دلیل نبود مدیریت متمرکز برای نظارت بر مراکز حجامت، این کار نوعی اقدام مخاطره آمیز تلقی می شود.

وی اظهار داشت: کسانی که به حجامت روی می آورند باید همه موارد بهداشتی را رعایت کنند و برای پرهیز از دغدغه مراکز معتبر را انتخاب نمایند.

خیامی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش به داوطلبان، عنوان داشت: افرادی که به پایگاه مراجعه می کنند مشکلی ندارند، اما دیگران باید مواظب سلامت خود باشند.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی در زمینه فرآورده های خونی از دیگر استانها جلوتر است و به چند استان خون صادر می کند.