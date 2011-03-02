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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

حجامتی ها یک سال خون دهی نکنند

حجامتی ها یک سال خون دهی نکنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی گفت: کسانی که حجامت می کنند بهتر است یک سال خون دهی نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد اسماعیل خیامی ظهر چهارشنبه، در حاشیه سمینار طب انتقال خون در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سازمان مشکلی با حجامت ندارد، اما به دلیل نبود مدیریت متمرکز برای نظارت بر مراکز حجامت، این کار نوعی اقدام مخاطره آمیز تلقی می شود.

وی اظهار داشت: کسانی که به حجامت روی می آورند باید همه موارد بهداشتی را رعایت کنند و برای پرهیز از دغدغه مراکز معتبر را انتخاب نمایند.

خیامی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش به داوطلبان، عنوان داشت: افرادی که به پایگاه مراجعه می کنند مشکلی ندارند، اما دیگران باید مواظب سلامت خود باشند.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی در زمینه فرآورده های خونی از دیگر استانها جلوتر است و به چند استان خون صادر می کند.

کد مطلب 1265617

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