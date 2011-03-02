50 درصد بیش از تعهدمان شغل ایجاد کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد راستی عصر چهارشنبه در یازدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان، بیان داشت: سال 89 سال مهمی برای اشتغال هرمزگان بود چون در ابتدای سال ما در شورای عالی اشتغال متعهد شده بودیم تا 32 هزار فرصت شغلی را در استان هرمزگان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به تعهد دو برابری استان هرمزگان نسبت به دیگر استانها، ادامه داد: امروز ما توانسته ایم 50 درصد بیش از تعهدی که داده بودیم در استان هرمزگان شغل ایجاد کنیم.

مدیرکل کار و اموراجتماعی هرمزگان افزود: طبق آمار سامانه مکانیزه اشتغال هرمزگان از ابتدای سال تا کنون و تا این ساعت 47 هزار و 360 فرصت شغلی در استان هرمزگان ایجاد شده که این آمار توسط وزارت کار هم راستی آزمایی شده و در روزهای آینده نتایج این راستی آزمایی منتشر می شود.

راستی عنوان کرد: البته ایجاد این تعداد شغل پایان کار ما نیست و کار ما تازه شروع شده است.

وی با اشاره به نظر رئیس جمهور در خصوص ایجاد شغل در سال 90، اظهار داشت: رئیس جمهور اعلام کرده که در سال آینده 30 هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که می توان با این بودجه قدمهای بزرگی را برای اشتغال جوانان برداشت.

مدیرکل کار و امور اجتماعی هرمزگان به طراحی فاز دوم سامانه اشتغال هرمزگان اشاره کرد و افزود: این سامانه قابلیت نشان دادن ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان و در بخشهای مختلف این استان را دارد و سرمایه گذاران از سراسر جهان می توانند با رصد کردن این سامانه در هرمزگان سرمایه گذاری کنند.

راستی با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان هرمزگان برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، بیان داشت: در سفری که هفته آینده به همراه وزیر کار به یکی از کشورهای حاشیه خلیج غارس خواهم داشت سعی می کنیم تا ظرفیتهای سرمایه گذاری در هرمزگان را در این کشور معرفی کنیم.