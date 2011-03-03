البریقه بار دیگر به تصرف انقلابیون درآمد/ 21 هزار مزدور قذافی در سبها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، شب گذشته درگیریهای بسیار شدیدی در شهر البریقه میان انقلابیون و نیروهای حامی قذافی رخ داده است.

در نهایت این درگیریها که در زمین و هوا ادامه داشت، نیروهای مردمی توانستند کنترل یکی از مهمترین شهرهای نفتی لیبی را در اختیار بگیرند. شهر البریقه از مهمترین شهرهای نفت خیز لیبی است که دارای یک بندر مهم صادرات نفت نیز هست.

همچنین یک منبع آگاه خبری در گفتگو با شبکه الجزیره در شهر الزنتان اظهار داشت: مردم روز گذشته 120 نیروی مزدور قذافی که تابعیت مالی و چاد دارند را دستگیر کردند.

"عبدالمنتقم الزنتانی" با اشاره به کنترل این شهر توسط مردم اظهار داشت: در حال حاضر شهروندان زنتان از این مسئله بیم دارند که نیروهای مزدور قذافی بار دیگر به این شهر حمله کنند.

وی تاکید کرد: منابع موثق ما تاکید دارند که هم اکنون 21 هزار نیروی مزدور قذافی در شهر سبها (جنوب شرق لیبی) موضع گرفته اند و خود را برای حمله به زنتان آماده می کنند.

در همین حال در شهر بنغازی که از روزهای گذشته در تصرف انقلابیون قرار دارد عضوگیری از داوطلبان برای حضور در یگانهای مردمی ادامه دارد.

مردم لیبی در این شهر و برخی دیگر از شهرهای دیگر در روزهای اخیر با امید فراوان کمیته هایی را تشکیل داده و در صدد تجمیع قوای خود برای حمله به طرابلس (مقر قذافی) هستند.

آموزش این نیروهای که پیش از این هرگز سابقه نظامی نداشته اند بر عهده نیروهای ارتش پیوسته به مردم انقلابی است.