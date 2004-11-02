به گزارش خبرنگار مهر در قم، اين مرجع تقليد افزود: اين مسلمانان به جرم يك تظاهرات مسالمتآميز براي دفاع از حقوق خود، توسط پليس اين كشور به خاك و خون كشيده شدند. وي افزود: امروز مسلمانان به طرز فجيعي در جهان كشته ميشوند، ولي صداي هيچكس در نميآيد. چرا سران دولتهاي اسلامي از اين همه جرم و جنايت ظالمان در جهان سكوت كرده و فرياد نميزنند؟
آيتالله مكارم شيرازي ضمن اميدواري به واكنش مسؤولان كشورهاي اسلامي در مقابل اين جنايات، گفت: چرا ما بايد هر روز شاهد كشتار مردم بيدفاع در كشورهاي اسلامي عراق، افغانستان و فلسطين باشيم؛ بدون اين كه هيچ واكنشي از طرف دولتهاي اسلامي صورت گيرد؟ آيا جان مسلمانان، اين گونه بيارزش شده كه به سادگي در جهان آنان را به قتل ميرسانند؟ چرا اگر يك نفر يهودي يا آمريكايي كشته شود اين گونه داد و فرياد در جهان بر پا ميشود، ولي براي جان مسلمانان كسي ارزشي قائل نيست؟
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