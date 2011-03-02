روستاهای بالای 10 خانوار کشور برق رسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، مجید نامجو در جریان سفر به شهرستان دلفان در سخنانی اظهار داشت: تا پایان فعالیت دولت دهم برق رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار به پایان خواهد رسید.

وی همچنین با بیان اینکه برق رسانی به 30 روستای استان لرستان نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، گفت: همچنین مشکلات و مسایلی که در حال حاضر پیرامون سد تاج امیر در شهرستان نورآباد وجود دارد، در حال پیگیری است.

وزیر نیرو دولت دهم همچنین به مشکلات فاضلاب شهر نورآباد اشاره کرد و یادآور شد: عملیات اجرایی تصفیه خانه دلفان در استان لرستان نیز از فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد.

نامجو ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب این شهرستان به پایان رسیده است.

وزیر نیرو دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های خوبی که در توسعه برق رسانی در استان لرستان صورت گرفته است، تصریح کرد: پست 230.63 کیلوولت برق این شهرستان با اعتبار 150 میلیارد ریال تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.