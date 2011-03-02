482 میلیارد تومان کالای مکشوفه در کشور ضبط شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی ابویی چهارشنبه ظهر در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تقویت اقتصاد ملی با اشاره به اینکه میزان کالاهای ضبط شده در 10 ماهه نخست سال جاری در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته، اظهار داشت: در این زمان قدمهای مثبت و رو به جلویی در ستاد مرکزی و در سطح استان‌ها به منظور مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است.

وی بیان داشت: طی 10 ماهه سال جاری پرونده‌های کالاهای قاچاق با ارزش بالای 10 میلیون تومان در استان اصفهان 40 درصد رشد داشته است.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آمار ارائه شده از گمرک استان اصفهان طی 10 ماهه نخست سال جاری تعداد پرونده‌های خرد کالاهای قاچاق و ارز زیر 10 میلیون تومان در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: استان اصفهان در توسعه اقتصادی گام‌های موثری برداشته که این نوع فعالیتها در زمینه گردش پول، شفاف‌سازی و تحقق تجارت با اقتصاد سالم تأثیرگذار بوده است.

ابویی گفت: در نیمه نخست سال جاری تعداد جلسات کمیسیونهای استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیونهای شهرستانی در مجموع از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه سال جاری تمرکز اصلی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای ستاد در استانهای هدف بر روی کالاهای هدف در ورود و خروج، حمل و نقل و سطح عرضه معطوف شده است، بیان داشت: کمیته‌های ویژه جلسه‌های مفصلی برای کنترل و مبارزه در مرزهای کشور تشکیل داده‌اند و در کیفی‌سازی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام‌های خوبی برداشته‌اند.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه کمیسیونهای استانی رکن اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیشگیری و مبارزه هستند، تصریح کرد: فعالیت‌های این کمیسیونها در استانها بسیار ارزشمند است.

وی با تاکید بر اینکه تعامل و هماهنگی تمام دستگاه‌ها در کیفیت کارها و روند پیشگیری و مبازره بسیار تأثیرگذار است، اضافه کرد: ورود کالاهای قاچاق و ارز به داخل کشور نه تنها معضل اقتصادی ملی محسوب می‌شود بلکه در کنار خود مشکلات فرهنگی، اجتماعی را در سطح استانها و کلانشهرها ایجاد می‌کند.