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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

کرمانشاه در مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان شرکت می کند

کرمانشاه در مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان شرکت می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: تیم قایقرانی بانوان آبهای آرام استان کرمانشاه به رقابتهای قهرمانی کشور این رشته اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام در بخش بانوان امروز تا 13 اسفندماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

این رقابتها در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسالان در رشته های کایاک یکنفره و دونفره در بخش بانوان و در مسافتهای1000، 500 و 200 متر برگزار می شود.

تاکنون 77 ورزشکار از 12 استان گیلان، گلستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، تهران، مازندران، قزوین، همدان، فارس، کرمانشاه و کیش برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

سپیده همامی و دنا کفیلی به عنوان استارتر، پریا سرهنگی و رها ابوالاسد داوران مسیر، پگاه شیریان و پریسا اردلانی بوت کنترل، هاجر پارسایی مهر، فاطمه حسنی و ترانه طباطبایی به عنوان داوران پایان خط مسئولیت قضاوت این دوره از مسابقات را به عهده دارند.

کد مطلب 1265625

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