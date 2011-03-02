به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد محمدیان ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته سلامت که به منظور برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات لازم که در سالن شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد بیان داشت: بوستان تندرستی تمامی فعالیتها و اهداف مرکز بهداشت را انجام خواهد داد و اگر بتوانیم بوستان تندرستی را در شهر قائم راه اندازی کنیم 80 درصد آموزشها در همان محل انجام خواهد شد و مخاطب آن عمده مردم هستند.
وی اظهار داشت: یکی از حسنهای این بوستان این است که بصورت دائمی است و قطعا فضای خوبی را ایجاد خواهد کرد و اجرای این کار به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه این بوستان برای نخستین بار است که در کشور اجرا میشود اضافه کرد: در محیط بوستان تندرستی برنامههای شادی برای کودکان وجود دارد و همراه این فضای شاد آموزش نیز به کودکان داده میشود و همچنین برای بزرگسالان نیز آموزشهای در رابطه با اعتیاد و ایدز و دیگر مسائل بهداشتی داده خواهد شد.
رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت: به دستگاههای همچون آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی، تربیت بدنی، هلال احمر و دیگر دستگاهها غرفه بصورت رایگان و بصورت دائمی داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث آموزش در بوستان تندرستی، نرم افزارهای آموزشی تندرستی دهکده سلامتی و همچنین 21 جلد کتاب شعر و قصه برای کودکان فراهم شده است و اجرای این امر نیازمند به زمان، تلاش و آموزش دارد.
محمدیان گفت: ما باید برنامهریزی، ساماندهی و آموزش دهیم تا پیشگیری صورت گیرد و مرکز بهداشت در همین راستا جلسهای تشکیل داده است و کارهایی در این زمینه صورت گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان قم از احداث و راه اندازی نخستین بوستان تندرستی کشور در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد محمدیان ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته سلامت که به منظور برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات لازم که در سالن شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد بیان داشت: بوستان تندرستی تمامی فعالیتها و اهداف مرکز بهداشت را انجام خواهد داد و اگر بتوانیم بوستان تندرستی را در شهر قائم راه اندازی کنیم 80 درصد آموزشها در همان محل انجام خواهد شد و مخاطب آن عمده مردم هستند.
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