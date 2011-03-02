مهلت شرکت در جشنواره "وبلاگهای طنز" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت اولیه‌ ثبت‌نام وبلاگ‌‌نویسها تا دوازدهم اسفند بود که این مهلت تا یکشنبه پانزدهم اسفندماه تمدید شد تا علاقه‌مندانی که می‌خواهند آرشیو یا قالب وبلاگ خود را منظم و اصلاح کنند، فرصت بیشتری داشته باشند.

هدف اصلی برپایی این جشنواره کشف طنزنویسانی که کمتر مجالی برای شناساندن خود دارند، اعلام شده است.

برگزیدگان جشنواره "وبلاگهای طنز" تا پایان سال معرفی می‌شوند و به نویسندگان پنج وبلاگ برتر لپ‌تاپ اهدا خواهد شد.