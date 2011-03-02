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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

مهلت شرکت در جشنواره "وبلاگهای طنز" تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره "وبلاگهای طنز" تمدید شد

مهلت ثبت نام برای شرکت در نخستین جشنواره‌ "وبلاگهای طنز" از سوی دفتر طنز حوزه هنری به مدت سه روز تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهلت اولیه‌ ثبت‌نام وبلاگ‌‌نویسها تا دوازدهم اسفند بود که این مهلت تا یکشنبه پانزدهم اسفندماه تمدید شد تا علاقه‌مندانی که می‌خواهند آرشیو یا قالب وبلاگ خود را منظم و اصلاح کنند، فرصت بیشتری داشته باشند.

هدف اصلی برپایی این جشنواره کشف طنزنویسانی که کمتر مجالی برای شناساندن خود دارند، اعلام شده است.

برگزیدگان جشنواره "وبلاگهای طنز" تا پایان سال معرفی می‌شوند و به نویسندگان پنج وبلاگ برتر لپ‌تاپ اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در نخستین جشنواره‌ "وبلاگهای طنز" می‌توانند تا پانزدهم اسفندماه به سایت www.daftaretanz.com مراجعه و فرم ثبت‌نام را تکمیل و ایمیل کنند.
 

کد مطلب 1265627

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