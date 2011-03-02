ساخت شهر جدید کرایست چرچ بر ویرانه های زلزله مرگبار

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های نیوزیلند، نخست وزیر نیوزیلند گفت : بازسازی شهر باید به گونه ای صورت گیرد که در مقابل زلزله های قویتر هم مقاوم باشد.

جان کی افزود : باید به فکر آینده بود و چنان بازسازی و نوسازی شهر را انجام داد که زلزله های قویتر هم نتواند باعث خرابی و ویرانی و کشته و زخمی شدن مردم شود.

کابینه دولت از لزوم مشارکت دیگر مناطق این کشور در بازسازی دومین شهر بزرگ نیوزیلند خبر داد و این موضوع را نه منطقه ای که ملی خواند.

اداره خزانه داری این کشور در آخرین بررسی خود که هنوز کامل نشده است خسارتهای دو زلزله شش ماه گذشته شهر کرایست چرچ را نزدیک به 14 میلیارد دلار برآورد کرده است.

دولت اعلام کرد بیش از 500 ساختمان مرکز شهر کرایست چرچ باید منهدم شوند و از نو ساخته شوند اما این نوسازی تا زمانی که پس لرزه ها به طور کامل متوقف نشود آغاز نخواهد شد.

نخست وزیر نیوزیلند شخصا طرح "تقاضای کمک زلزله کرایست چرچ" را اعلام کرد و از مردم تمام دنیا خواست برای ساختن دوباره شهر کرایست چرچ کمک کنند.

لازم به یادآوری است در مرکز شهر کرایستچرچ بیش از 52 هزار نفر مشغول به کار و تجارت بوده اند که با وقوع این زلزله هفته ها و شاید ماهها نتوانند به سرکارهای خود بازگردند و نیز بیش از 10 هزار نفر نیاز به مسکن موقت دارند و دولت در این زمینه تمام گزینه ها از جمله مسکن های متحرک، استادیومها، محوطه های باز شرکت ها و ارگانها مورد توجه و استفاده قرار می دهد.

شمار کشته شدگان این زلزله به 147 نفر رسیده است و تعداد مفقودین بیش از 200 نفر است و18 درصد از مناطق مختلف شهر برق ندارد و 35 درصد هم از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند.

پلیس اعلام کرده که تعداد رسمی کشته ها افزایش خواهد یافت و امکان دارد به بیش از 200 نفر برسد.

آخرین گزارشات از شهر 350 هزار نفری کرایست چرچ حاکی است که 50 هزار نفر فقط از طریق فرودگاه شهر را ترک کرده اند و بیشتر این افراد می گویند دیگر تحمل هراس و نگرانیهای مربوط به پس لرزه ها را ندارند و فقط می خواهند شهر را ترک کنند و به جایی امن بروند.

مردم حتی با استفاده از خودرو و دوچرخه اقدام به ترک شهر می کنند و این روند کماکان ادامه دارد.