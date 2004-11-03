تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي در مساجد قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام و المسلمين طالبي با اشاره به احياي سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر گفت: همان گونه كه مساجد از صدر اسلام تاكنون به عنوان مردمي‌ترين پايگاه اعتقادي و اجتماعي و سياسي و مركز نشر فرهنگ اسلام بوده، در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس نقش اساسي را ايفا نمودند.

مدير كل دادگستري قم اظهار داشت: امروز نيز در مبارزه با تهاجم فرهنگي و تقويت امر به معروف و نهي از منكر، مساجد پيش‌قدم باشند و ائمه جماعات با جذب جوانان و افراد متدين به عنوان مجريان اين ستاد، به ياري قوه قضائيه بيايند.

وي تصريح كرد: بنا به دستور رييس قوه قضائيه در هر مسجد، يك هسته ستاد حفاظت اجتماعي با مسؤوليت امام جماعت تشكيل خواهد شد و فعاليت آنها به صورت تشكل مردمي و سازمان‌يافته اداره خواهد شد.

وي در پايان، حجت‌الاسلام جعفري معاون عمومي و انقلاب دادستان را به عنوان رييس سازمان حفاظت اجتماعي قم معرفي كرد. حجت‌الاسلام جعفري رييس ستاد حفاظت اجتماعي نيز در اين همايش درباره چگونگي و نحوه تشكيل حفاظت اجتماعي در اماكن عمومي و مساجد گفت: تشكيل اين ستاد، در مساجد به صورت يك ضرورت نهاد مدني مي‌باشد كه با مسؤوليت قوه قضائيه سازماندهي خواهد شد.

وي نظارت مستقيم بر اين ستاد را از وظايف آيت‌ا… هاشمي شاهرودي دانست و گفت: شوراي مركزي اين ستاد با عضويت معاون اجرايي قوه قضائيه دادستان كل كشور، و رييس ستاد احياي امر به معروف ونهي از منكر كشور تشكيل شده است.