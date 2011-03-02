مشکلات تامین مواد اولیه و تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شماره یک ارومیه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازدید از واحد های تولیدی و صنعتی در راستای بررسی مسایل و مشکلات این واحد ها در دستور کار مدیران استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با حضور مدیران عامل بانکهای ملی، سپه و صنعت و معدن موضوع معوقات بانکی این واحد های تولیدی و همچنین موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز برای این صنایع بررسی و دستورات لازم برای حل مشکلات صادر شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز بیان داشت: بر اساس اظهارات صاحبان صنایعی که مورد بازدید قرار گرفت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ تاثیر منفی را بر روی کارایی این واحد ها نداشته است.

جلال زاده خاطر نشان کرد: در این بازدید ها وضعیت اشتغال واحد های تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته و از هر واحد تولیدی که با اجرای طرح های توسعه ای زمینه اشتغال بیشتری را ایجاد کند حمایت جدی انجام می شود.

استاندار آذربایجان غربی با حضور در شهرک صنعتی شماره یک ارومیه از شش واحد تولیدی این شهرک و طرح های توسعه آنها بازدید کرد.