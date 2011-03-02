مازندران در زمینه تعداد کتابخانه های عمومی فقیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در ساری افزود: یکی از آفت های بزرگی که جامعه را تهدید می کند عدم اقبال جوانان به مقوله کتابخوانی است.

وی خاطر نشان کرد: با همت مسئولان استانی حوزه سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه های مازندران به رشد نسبتا مطلوبی نائل آمده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به افتتاح 10 کتابخانه عمومی مازندران تا اردیبهشت ماه سال 90 تصریح کرد: کتابهای موجود در کتابخانه های مازندران نیاز مند نوآوری بوده تا اقبال جوانان برای امانت کتاب بیشتر شود.

امامزاده با بیان اینکه مازندران دارای 57 کتابخانه عمومی استان یادآور شد: این استان از این حیث در رتبه 26 کشور قرار دارد و دارای فقر نسبتا شدیدی در تعداد کتابخانه های عمومی است.

وی با اعلام اینکه به ازای 100 نفر کتابخوان نیازمند 26 نسخه کتاب هستیم افزود: مازندران از نظر تعداد نسخه های کتاب در رتبه نهم کشور قرار دارد.

امامزاده گفت: مازندران رتبه پنجم کشور از نظر تعداد اعضاء و مراجعین به کتابخانه ها را داشته و از نظر رتبه امانت در رتبه سوم کشوری است.

98 هزار نفر در کتابخانه های عمومی مازندران عضویت دارند.