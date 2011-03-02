  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

ساف درباره طرحهای جدید شهرک سازی در قدس اشغالی هشدار داد

ساف درباره طرحهای جدید شهرک سازی در قدس اشغالی هشدار داد

سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)، درباره موافقت رژیم صهیونیستی با ساخت شهرکهای جدید در قدس اشغالی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، ساف با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام صهیونیستها برای ساخت واحدهای جدید مسکونی در منطقه راس العمود گامی جدیدی برای تغییر بافتهای بیت المقدس اشغالی و یهودی کردن آن است.

سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) تاکید کرد: این اقدامات مردود است و نمی تواند خدشه ای به تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس وارد کند.

بیانیه مذکور تصریح کرد: موافقت 14 کشور عضو شورای امنیت با مشروع نبودن شهرک سازی در فلسطین نشانه این است که وتوی آمریکا مخالف میل بین المللی بوده است. این وتو در واقع پوششی بر تجاوزات اسرئیل علیه فلسطینیان و ادامه چپاول اراضی فلسطین است.

شایان ذکر است که روزنامه هارتض اسرائیل در شماره امروز خود از موافقت با ساخت 14 واحد مسکونی در منطقه "راس العمود" بیت المقدس اشغالی خبر داده بود.

کد مطلب 1265637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها