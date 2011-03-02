ساف درباره طرحهای جدید شهرک سازی در قدس اشغالی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، ساف با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام صهیونیستها برای ساخت واحدهای جدید مسکونی در منطقه راس العمود گامی جدیدی برای تغییر بافتهای بیت المقدس اشغالی و یهودی کردن آن است.

سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) تاکید کرد: این اقدامات مردود است و نمی تواند خدشه ای به تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس وارد کند.

بیانیه مذکور تصریح کرد: موافقت 14 کشور عضو شورای امنیت با مشروع نبودن شهرک سازی در فلسطین نشانه این است که وتوی آمریکا مخالف میل بین المللی بوده است. این وتو در واقع پوششی بر تجاوزات اسرئیل علیه فلسطینیان و ادامه چپاول اراضی فلسطین است.

شایان ذکر است که روزنامه هارتض اسرائیل در شماره امروز خود از موافقت با ساخت 14 واحد مسکونی در منطقه "راس العمود" بیت المقدس اشغالی خبر داده بود.