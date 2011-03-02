وحدت با محوریت ولی فقیه رمز پیروزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مرتضی مقتدایی در مراسم افتتاحیه اولین کنگره بین المللی بزرگداشت حضرت احمدابن اسحاق اشعری قمی در محل سالن انتظار کرمانشاه ،اظهار داشت: این مراسم، مجلس بسیار بزرگ و مبارکی است که یک شخصیت بزرگ جهان اسلام در آن مطرح است.

وی به تشریح و معرفی شخصیت والای حضرت احمدابن اسحاق پرداخت و اظهار داشت: این شخصیت والای اسلام خدمت چهار امام معصوم(ع) رسیده و از خواص نزدیک و دوستداران امام حسن عسگری (ع) بوده است.

آیت الله مقتدایی رمز موفقیت و طی نمودن مدارج عالی توسط احمدابن اسحاق را تقوی و علم وی عنوان کرد و گفت: ایشان به جهت تقوی و علم خویش مورد اعتماد و وثوق امام حسن عسگری (ع) قرار می گیرد و به مرتبه ای می رسد که جزء خواص این امام بزرگوار قرار می گیرد.

وی با اشاره به زمان حیات امام حسن عسگری (ع) که زمان خفقان حکام وقت بوده اظهار داشت: حضرت احمدابن اسحاق اشعری قمی در چنین زمانی که بسیار محدود و سخت بوده به امام خویش نزدیک می گردد، لذا این موضوع می تواند سرمشق و الگوی مناسبی برای همه ما باشد که بیش از پیش به ولی و رهبر خویش نزدیک گردیم و گوش به فرمان ولی امر و مقتدای خویش داشته باشیم.

آیت الله مقتدایی با اشاره به تحولات صورت گرفته در جهان اسلام ادامه داد: در حال حاضر که جهان اسلام علیه ظلم و جور بیدار شده و به پا خاسته است حساسیت دشمنان نسبت به ایران اسلامی افزون تر شده است زیرا بیداری آنان ازانقلاب اسلامی الهام گرفته است.

دشمن بدنبال اختلاف و نفاق میان شیعه و سنی است

وی با بیان اینکه حفظ این نظام بر دوش همه ما می باشد، افزود: دشمن به دنبال تفرقه، اختلاف و نفاق میان شیعه و سنی است، لذا همه باید به دنبال وحدت و انسجام باشیم و نقشه های دشمنان را خنثی نمائیم.

آیت الله مقتدایی حضور افراد در اغتشاشات 25 بهمن را یک حرکت ضد انقلابی عنوان کرد و گفت: پیام و حضور در 25 بهمن ماه یک حرکت ضد انقلابی و مخالفت با آرمان های امام (ره)و انقلاب اسلامی بود و مردم با حضور خود در راهپیمایی بعد از نماز جمعه هفته گذشته پاسخ دندان شکنی به افراد ضد انقلاب دادند.

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور خاطر نشان کرد: وحدت با محوریت ولی فقیه رمز پیروزی کشور و شکست دشمن است بنابراین همه باید تابع فرمایشات مقام عظمای ولایت باشیم زیرا فرمایشات معظم له فصل الخطاب است.